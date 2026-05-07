Γιαννάκος για ατύχημα με πατίνι στον Ασπρόπυργο: «Είναι οι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος στηλίτευσε το γεγονός ότι ένα ακόμα παιδί δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο.

«Στου κουφού τη πόρτα όσο θέλεις βρόντα με την απαγόρευση οδήγησης πατινιών απομόνωσης σε ανήλικους.

Είναι οι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου. Ένα ακόμη 12 χρόνο παιδί δίνει μάχη για τη ζωή του στο Θριάσιο νοσοκομείο από ατύχημα με πατίνι.

Οι γιατροί, νοσηλευτές, όλοι κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το σώσουν. Διασωληνωμένο, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατάγματα, σοβαρά τραύματα στο θώρακα.

Θα μεταφερθεί με μονάδα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ Αγλαΐα Κυριακού.

Περαστικά στο παιδί, στην οικογένεια. Επιτέλους τέλος όμως με τα πατίνια στους ανήλικους. Πόσο θα το συζητάμε;» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Πώς έγινε το ατύχημα

Ο νεαρός, κινούνταν σύμφωνα με μαρτυρίες, με μεγάλη ταχύτητα επί της οδού Θρασυβούλου στον Ασπρόπυργο, και παραβίασε STOP, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, παρότι φορούσε κράνος η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία, ενώ στο Θριάσιο, που δεν εφημέρευε, στήθηκε επιχείρηση για την υποδοχή του παιδιού.

Αφού διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, διακομίσθηκε στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για περαιτέρω νοσηλεία στη ΜΕΘ του παιδιατρικού νοσοκομείο.

Μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια

Ο θάνατος του 13χρονου Κωνσταντίνου στα Μακρίσια Ηλείας, ύστερα από τη σύγκρουση που είχε με διερχόμενο ΙΧ ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό του πατίνι, έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση για τις ευθύνες γονέων και πολιτείας για την ανεξέλεγκτη χρήση τους, κυρίως από ανήλικους.

Οι τραυματισμοί αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο και η κοινωνία ζητά άμεσα λύση στο θέμα, καταρχάς με αυστηροποίηση του πλαισίου χρήσης των ηλεκτρονικών πατινιών.

