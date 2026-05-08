Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου, του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου (Σύναξις της αγίας κόνεως της εκπορευομένης εκ του τάφου του), του Οσίου Μήλιου του υμνωδού και η Σύναξη της Παναγίας της Κασσωπίτρας

Γιάννης Φιλιππάκος

Γιορτή σήμερα - Όσιος Αρσένιος ο Μέγας
Όσιος Αρσένιος ο Μέγας
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *
  • Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης, Θολόης, Θεολογία, Θολογία
  • Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα
  • Κασσιόπη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα.

Όσιος Αρσένιος ο Μέγας

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Όσιος Αρσένιος ο Μέγας γεννήθηκε στη Ρώμη, στην Εκκλησία της οποίας ήταν διάκονος, από γονείς πλούσιους και ευσεβείς και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μεγάλου (379 - 395 μ.Χ.). Διακρινόταν για τη σοφία, το άμεμπτο ήθος και τις ποικίλες αρετές του. Διήλθε τη ζωή του με την προσευχή, τη λατρευτική ζωή, την μελέτη και την τήρηση των θείων εντολών και έμαθε και την «ἄγνωστον γνώσην». Τη γνώση δηλαδή που δεν μπορεί να γίνει κατανοητή με το ανθρώπινο μυαλό, αλλά αποκαλύπτεται από το Θεό στην κεκαθαρμένη καρδιά. Με άλλα λόγια, εντρύφησε με την μελέτη και τον τρόπο ζωής του στα μυστήρια της Βασιλείας του θεού και αναδείχθηκε σοφός διδάσκαλος και άριστος παιδαγωγός. Εξ αιτίας αυτού, με την υπόδειξη του βασιλέως Γρατιανού και του Πάπα Ιννοκεντίου, προσλήφθηκε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ως διδάσκαλος των υιών του Αρκαδίου και Ονωρίου.

Στην Κωνσταντινούπολη έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές, του εδόθηκε ο τίτλος του πατρικίου και ετιμάτο ως βασιλοπάτωρ, και όλοι τον θαύμαζαν για την πολυμάθεια και την σεμνότητα του ήθους του. Αποφεύγοντας τους θορύβους της πόλεως και τον πολυτελή βίο στα ανάκτορα, παρακαλούσε τον Θεό να τον βοηθήσει να απαλλαγεί από τα υψηλά του καθήκοντα και να τον οδηγήσει σε οδό σωτηρίας. Οι παρακλήσεις του Οσίου εισακούσθηκαν και μία μέρα άκουσε υπερκόσμια φωνή, η οποία τον πρότρεπε να εγκαταλείψει τον κόσμο. Ευθύς αμέσως απέβαλε τα λαμπρά του ενδύματα και αφού μεταμφιέσθηκε, έφυγε στην Αίγυπτο, εισήλθε σε Σκήτη και εκάρη μοναχός. Εκεί έλαβε πληροφορία από τον Θεό να ασκηθεί περισσότερο στη σιωπή και την ησυχία. Η υπεροχή του κατά την μόρφωση και τα ιερά γράμματα και το ασκητικό ήθος, η ταπεινοφροσύνη και οι κατά Θεόν αρετές του, το ανέδειξαν σε πνευματικό προεστώτα μεταξύ των συνασκητών του στην έρημο. Η φήμη της αγιότητάς του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή, πολλοί δε από τις πόλεις προσέρχο νταν για να ακούσουν τη διδασκαλία του, να ωφεληθούν πνευματικά και να λάβουν την ευλογία του. Ακόμη και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος επισκέφθηκε πολλές φορές τον Όσιο Αρσένιο, για να συμβουλευθεί επί θεολογικών και εκκλησιαστικών ζητημάτων.

Σε μία από τις επισκέψεις του ο Αλεξανδρείας Θεόφιλος μαζί με μερικούς άλλους παρεκάλεσε τον Όσιο να τους πει κάποιο λόγο, για να ωφεληθούν πνευματικά. «Εάν σας πω κάποιο λόγο, θα τον εφαρμόσετε;». Κι όταν εκείνοι απάντησαν καταφατικά, τους αποκρίθηκε: «Όπου ακούετε ότι βρίσκεται ο Αρσένιος, μην πλησιάζετε σε αυτόν». Το περιστατικό αυτό δείχνει την μεγάλη του ταπείνωση. Εβίωνε στην καθημερινή του ζωή το λόγο «ὅσο μέγας εἶ, τοσούτον ταπείνου σεαυτόν».

Ο Όσιος, για να αποφύγει την κοινωνικότητα και τις συχνές βαρβαρικές εισβολές και για να επιδοθεί απερίσπαστος στην προσευχή και τον καθαρό ασκητικό βίο, εγκατέλειψε τη Σκήτη και με τη συνοδεία των μαθητών του Αλεξάνδρου και Ζωίλου κατέφυγε στην Πέτρα, κοντά στη Μέμφιδα, και μετά στην Κανώπη εκεί όπου το 445 μ.Χ. κοιμήθηκε εν ειρήνη. Όταν πλησίαζε η ώρα της εξόδου του από την πρόσκαιρη αυτή ζωή, τον ρώτησαν οι μαθητές του, σε ποιόν τόπο και πώς θα ήθελε να τον ενταφιάσουν, κι εκείνος ο μακάριος τους αποκρίθηκε: «Ὦ, τέκνα μου, νὰ δέσετε σχοινίον εἰς τοὺς πόδας μου καὶ νὰ μὲ σύρετε εἰς τὸ βουνόν». Κι αυτή η απάντηση είναι ενδεικτική της ταπεινώσεώς του.

Ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης περιγράφει και την εξωτερική εμφάνιση του Οσίου και λέγει ότι ο Όσιος Αρσένιος ήταν «ξηρὸς τὸ σῶμα καὶ μακρὺς εἰς τὸ μέγεθος, εἶχε τὰ γένεια μακριὰ ἕως τὴν κοιλίαν, τὸ εἶδος τοῦ προσώπου του ἦτο ἀγγελικὸν καὶ σεβάσμιον, ὡς τὸ τοῦ Πατριάρχου Ἰακώβ».

Αξιοσημείωτα είναι τα τρία αποφθέγματα που μας άφησε. Πρώτον η υπενθύμιση, που συνήθιζε να κάνει στον εαυτό του να μην ξεχάσει ποτέ το λόγο για τον οποίο ζούσε και για τον οποίο πήγε στην έρημο. Και ο λόγος αυτός δεν είναι άλλος από τη θέωση, που είναι κι ο σκοπός της ζωής όλων των Χριστιανών. Δεύτερον, το «ὁ Θεός μου, μὴ ἐγκαταλείπῃς με, ὅτι οὐδὲν ἐποίησα ἀγαθὸν ἐνώπιόν Σου, ἀλλὰ δὸς μοι διὰ τὴν ἀγαθότητά Σου βαλεὶν ἀρχήν». Δηλαδή, ο Όσιος Αρσένιος θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, αισθανόταν ότι δεν έχει κάνει κανένα καλό στη ζωή του και παρακαλούσε τον Θεό να μην τον εγκαταλείψει, αλλά να τον αξιώσει να βάλει αρχή μετανοίας. Τρίτον, η συμβουλή «πᾶσαν σου τὴν σπουδὴν ποίησον, ἶνα ἡ ἔνδον σου ἐργασία κατὰ Θεὸν ἦ, καὶ νικήσης τὰ ἔξω πάθη». Δηλαδή, μας προτρέπει ο Όσιος, όπως ερμηνεύει ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι όλη την σπουδή μας πρέπει να έχουμε στο να γίνεται η εσωτερική εργασία της ιεράς προσευχής και νίψεως καθαρά και μόνο για τον Θεό, διότι αν αυτή ενεργείται καθαρά, θα νικήσουμε τα εξωτερικά πάθη του σώματος. Την παραπάνω συμβουλή του Οσίου Αρσενίου την αναφέρει πολλές φορές στους λόγους του ο μεγάλος Πατέρας και Διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ο Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης.

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον

Τῶν τερπνῶν ἀπανέστης ἐμφρόνως Ὅσιε, χρηματισθεῖς οὐρανόθεν ὡς Ἀβραὰμ ὁ κλεινός, καὶ Ἀγγέλων μιμητής, ὤφθης τῷ βίῳ σου, λόγω ἐμπρέπων πρακτικῶ, καὶ σοφία ἀληθεῖ, Ἀρσένιε θεοφόρε. Καὶ νῦν ἀπαύστως δυσώπει, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής (Σύναξις της αγίας κόνεως της εκπορευομένης εκ του τάφου του Ιωάννου του Θεολόγου)

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, «ὁ ἐπιπεσῶν ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ», είναι εκείνος που έγραψε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, αλλά και τις τρεις Καθολικές Επιστολές, που φέρουν το όνομά του.

Η μνήμη του Αποστόλου Ιωάννου εορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου. Η σημερινή εορτή συνδέεται με την ανάδυση θαυματουργικής κόνεως (σκόνης) από τον τάφο του Ευαγγελιστού, μέσω της θαυματουργικής επενέργειας του Αγίου Πνεύματος, που οι ντόπιοι την αποκαλούσαν «επίγειο μάνα».

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αφού, ύστερα από θείο φωτισμό, προέβλεψε ότι επρόκειτο να μεταστεί από την παρούσα ζωή στην αιώνια και ατελεύτητη, παρέλαβε τους μαθητές του και βγήκε έξω από την Έφεσο. Εκεί σε ένα σημείο υπέδειξε να ανοιγεί τάφος. Μόλις έγινε αυτό, μπήκε μέσα ζωντανός και κοιμήθηκε με ειρήνη. Ο τάφος αυτός εφεξής έγινε πηγή ιαμάτων.

Η Σύναξη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, ετελείτο στον περιφανή ναό του, ο οποίος βρισκόταν στον τόπο που ονομάζεται Έβδομον, στο σημερινό Μακροχώρι Κωνσταντινουπόλεως. Για το ναό αυτό στον Έβδομον, που υπήρχε κατά τα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ., γνωρίζουμε σχετικά από τον Σωκράτη τον Σχολαστικό. Κατά τον 9ο αιώνα μ.Χ. ο ναός του Θεολόγου ήταν καταβεβλημένος, ίσως εξαιτίας σεισμών ή καιρικών επηρειών και γι' αυτό ανήγειρε αυτόν εκ βάθρων ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Μακεδών.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε, την φράση που συνεχώς έλεγε στους μαθητές του ο Απόστολος Ιωάννης: «Τεκνια, αγαπατε αλληλους» (Ιωαν. ιγ΄ 34), που σημαίνει, παιδιά μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Και όταν οι μαθητές του ρώτησαν γιατί συνεχώς τους λέει την ίδια φράση, αυτός απάντησε «διότι είναι εντολή του Κυρίου, και όταν αυτό μόνο γίνεται, αρκεί».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις – Πότε θα γίνει η πληρωμή της 2ης δόσης

04:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 8 Μαΐου

04:22ΕΡΓΑΣΙΑ

56η Ημέρα Καριέρας για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παρά την κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 12 νεκροί την Πέμπτη

03:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: Πρότυπο διεθνούς συνεργασίας οι σχέσεις Ελλάδας–Κίνας

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μικρό καλοκαίρι τις επόμενες ημέρες – Ενδείξεις για νέα μεταβολή του καιρού

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ (ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ)

02:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Λούλα δηλώνει πολύ ικανοποιημένος μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν: Ήταν απλώς ένα «χάδι» – «Η εκεχειρία συνεχίζεται»

01:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πτώση μετά τα ρεκόρ με αβεβαιότητα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

01:12ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Μοναδική Βασίλισσα… ΠΑΜΕ τώρα να το πάρουμε!» - Τα μηνύματα ΠΑΕ κι Ερασιτεχνικής

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα highlights του Μάλαγα – ΑΕΚ

01:04ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: «Αμυντικά πλήγματα» των ΗΠΑ μετά από «απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις» στο Ορμούζ

00:46ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026: Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της!

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία με επιθέσεις σε πλοία και παράκτιες περιοχές

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: «Σταχτοπούτες» στον τελικό Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας!

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Αγγλογερμανικός τελικός, προκρίθηκαν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό στην Κρήτη προχωρά σε ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κεσμ και στο Μπαντάρ Αμπάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56LIFESTYLE

Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε - Βίντεο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου, έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (10/5)

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή 85χρονη σε αναπηρικό αμαξίδιο που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ στην Κηφισιά

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν: Ήταν απλώς ένα «χάδι» – «Η εκεχειρία συνεχίζεται»

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κεσμ και στο Μπαντάρ Αμπάς

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Μικρό καλοκαίρι τις επόμενες ημέρες – Ενδείξεις για νέα μεταβολή του καιρού

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Φορώντας τα ρούχα του Σήφη πήγε στο δικαστήριο η Μίνα Βαλυράκη

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ανέβασε βίντεο με ψηφιακή νομά που αποθεώνει το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Το παρασκήνιο του άγριου καβγά Τσουαμενί με Βαλβέρδε - Το χτύπημα στη γωνία τραπεζιού

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο Περιφερειακός από Ευκαρπία έως Μετέωρα λόγω εργασιών για το Flyover - Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

20:49ΕΛΛΑΔΑ

«Να τα σπάσουν όλα τα πατίνια, να μη τα δίνουν σε παιδιά»: Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ακτινογραφία των δύο δημοσκοπήσεων: Μπροστά η ΝΔ από 14,3 έως 15 μονάδες – Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026, Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Ο «Δικέφαλος» πέταξε για τον τελικό και πάει για την κούπα!

19:31LIFESTYLE

Οδυσσέας Ιωάννου για Βασίλη Καρρά: «Τον εκτιμούσα πολύ, αλλά δεν θα έκανα νέα τραγούδια μαζί του»

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από το Χαλάνδρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ