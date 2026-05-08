Παρθένα Χοροζίδου για Eurovision στο Newsbomb: «Πήγαμε στις πρόβες πολύ διαβασμένοι και έτοιμοι»

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η ελληνική αποστολή έχει ξεκινήσει το ταξίδι της στη Βιέννη για τη φετινή Eurovision, εδώ και μία εβδομάδα, με τον Akyla να ξεσηκώνει τους Eurofans με το «Ferto». Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, οι δύο τεχνικές πρόβες ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία και πλέον το βλέμμα είναι στραμμένο στον Α’ ημιτελικό της 12ης Μαϊου. Όλο το team θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό και στόχος είναι η πρόκριση στον μεγάλο τελικό!

Η Παρθένα Χοροζίδου, η ταλαντούχα και γεμάτη ταπεραμέντο ηθοποιός που θα βρεθεί στο stage με τον Έλληνα εκπρόσωπο, μιλά στο Newsbomb και μοιράζεται τα συναισθήματά της: «Πήγαμε στις πρόβες πολύ διαβασμένοι και έτοιμοι, χωρίς άγχος. Περιμένουμε με ανυπομονησία να γεμίσει με κοινό το στάδιο, καθώς και για τις ζωντανές μεταδόσεις από την ΕΡΤ, για να επικοινωνήσουμε αυτό που έχει εμπνευστεί ο Φωκάς με πρωταγωνιστή τον Akyla μας».

Αναφορικά με το πώς αισθάνεται που αποτελεί μέρος της φετινής εντυπωσιακής προσπάθειας, δηλώνει: «Νιώθω ευλογημένη και τυχερή που είμαι μέλος μιας τόσο αγαπημένης οικογένειας και νιώθω ότι ο Φωκάς είναι σε μία από τις καλύτερες στιγμές του και με τα καλύτερα εργαλεία του, για να κάνει τα θαύματά του! Μας εύχομαι καλή επιτυχία»…

Στο πρώτο βίντεο 30 δευτερολέπτων από την εμφάνισή τους, βλέπουμε τον συνδυασμό των visuals με ρεαλιστικά props που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Akyla, ακολουθώντας την αισθητική του video game.

Η παρουσίαση του «Ferto» συνδυάζει το ανατρεπτικό με τη συγκίνηση, αποτυπώνοντας με ευρηματικό τρόπο τη διαδρομή από την έλλειψη στην επιτυχία. Ο Akylas συνεχίζει να «παίζει» με τα χρώματα του πορτοκαλί, ενώ αναμένονται πολλές εκπλήξεις. Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί η λύρα, ένα όργανο που έχει ταυτιστεί με την ιστορική επιτυχία της Έλενας Παπαρίζου. Ένα ακόμη στοιχείο για την εμφάνιση του είναι ένα μεγάλο, περιστρεφόμενο σκηνικό prop, το οποίο λειτουργεί σαν πολυεπίπεδη κατασκευή με διαφορετικούς χώρους. Αυτοί οι χώροι θα θυμίζουν ξεχωριστές πίστες ενός video game, μέσα στις οποίες ο Akylas θα κινείται για τα τρία λεπτά της εμφάνισης. Σε κάθε διαφορετικό δωμάτιο, ο καλλιτέχνης θα συναντά και ένα από τα τέσσερα άτομα που θα τον πλαισιώνουν επί σκηνής, ανάμεσά τους και η Παρθένα Χοροζίδου.

