Eurovision 2026: Η μεγάλη ανατροπή με την εμφάνιση της Φινλανδίας – Πώς επηρεάζονται τα στοιχήματα

Την Τετάρτη, η EBU έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα βίντεο από τις τεχνικές πρόβες των χωρών του Α’ ημιτελικού της Eurovision 2026.

Έτσι, για πρώτη φορά, είδαμε ένα μικρό απόσπασμα από το act της Φινλανδίας που έχει κλειδώσει στην πρώτη θέση των στοιχημάτων εδώ και καιρό. Στη συνέχεια, διέρρευσε μία σημαντική πληροφορία που θέλει τη Λίντα να έχει πάρει ειδική άδεια για να παίξει live βιολί στο stage της Eurovision. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εν λόγω είδηση έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους Eurofans και πλέον η Φινλανδία εμφανίζεται με ανεβασμένο ποσοστό στα στοιχήματα για νίκη. Συγκεκριμένα, δίνουν 33% για να σηκώσουν την κούπα.

Στη δεύτερη θέση παραμένει ο δικός μας Akylas με το «Ferto». Ο Έλληνας εκπρόσωπος, επίσης, έκανε πρόβα την Τετάρτη και το πρώτο βίντεο είναι στη δημοσιότητα. Στο teaser των 30 δευτερολέπτων βλέπουμε τον συνδυασμό των visuals με ρεαλιστικά props που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Akyla, ακολουθώντας την αισθητική του video game. Η παρουσίαση του «Ferto» συνδυάζει το ανατρεπτικό με τη συγκίνηση, αποτυπώνοντας με ευρηματικό τρόπο τη διαδρομή από την έλλειψη στην επιτυχία. Να σημειωθεί ότι και ο Φωκάς Ευαγγελινός κρατά κρυφούς άσους στο μανίκι του, που επέλεξε να μην παρουσιάσει ακόμα.

Αυτή τη στιγμή, η πρώτη πεντάδα των στοιχηματικών συμπληρώνεται από τη Δανία, την Αυστραλία και τη Γαλλία.

