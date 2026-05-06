Μιχάλης Ρακιντζής για Eurovision: «Δεν ασχολούμαι με αυτό, πήγα μία βραδιά και έφυγα»

Ο λόγος που έριξε «μαύρη πέτρα» στην Eurovision 

Για την συμμετοχή του στη Eurovision 2002 μίλησε σε συνέντευξή του στο «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ ο Μιχάλης Ρακιντζής, ο οποίος ερμήνευσε το «S.A.G.A.P.O», μία από τις διαχρονικές επιτυχίες της Ελλάδας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ανέφερε ότι αντιμετώπισε την συμμετοχή του στην Eurovision εξ'αρχής ως ένα «καλλιτεχνικό παιχνίδι», ενώ τόνισε ότι δεν αγχώθηκε ποτέ από τις αρνητικές κριτικές και την έντονη αναπαραγωγή του θέματος από τις εκπομπές, προσθέτοντας ότι «εξυπηρετούσε» τηλεοπτικές ανάγκες.

«Δεν θέλω να μιλάω για την Eurovision, γιατί ξέρεις, ο κόσμος που σε βλέπει νομίζει ότι αυτή είναι η ζωή σου, ασχολείσαι μ’ αυτό. Δεν ασχολούμαι μ’ αυτό. Δεν έχω καμία σχέση, πήγα μία βραδιά και έφυγα. Καταρχήν έχουν πάει από τότε που πήγα εγώ, άλλοι 24 καλλιτέχνες. Ίσως η δική μου περίπτωση ήταν λίγο ιντριγκαδόρικη. Είχε πολλά να σχολιάσεις. Ήταν το ίδιο το τραγούδι, ο στίχος, το ντύσιμο, η εμφάνιση, όλη αυτή η βαβούρα που έγινε, που εξυπηρετούσε τότε… γιατί μην ξεχνάμε ότι ανθίζανε πάρα πολύ οι κουτσομπολίστικες εκπομπές τότε. Όλα τα κανάλια είχαν πολλές ώρες…

Ήταν καλό θέμα, οπότε γιατί να τους χαλάσω το χατίρι; Γιατί να μου το χαλάσουν; Δούλευε όλο το πράγμα και that’s all. Όχι παιδιά, δεν αγχώθηκα καθόλου, και μιλάω πολύ ειλικρινά. Αγχώθηκαν όσοι ήταν γύρω μου, γιατί νομίζανε ότι είναι κάτι που με καταπιέζει κ.λπ. Αλλά αυτοί αισθάνονταν έτσι, όχι εγώ. Εγώ ήξερα ότι είναι ένα παιχνίδι που παίζεται εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, καταλαβαίνω και τις ανάγκες και τις καλλιτεχνικές και τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι όλοι μας» ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Ρακιντζής.

«Κοίταξε να δεις… ποτέ δεν έχω μιλήσει σοβαρά γι’ αυτό. Γιατί ποτέ δεν ήθελα να ακουστεί κάτι σαν δικαιολογία. Γιατί ο καθένας κάτι θα έλεγε ας πούμε να δικαιολογήσει τη φάση του. Τίποτα. Δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Για χίλιους λόγους. Τώρα και τους λόγους να σου πω, θα πουν “ντάξει τώρα… ξέρεις”. Δεν έκανα καμία κουβέντα μέσα μου. Απλά ζήσαμε μία βδομάδα όπου ξέραμε τι έγινε, ξέραμε τι γίνεται ακριβώς στον τελικό, τι προβλήματα είχαμε. Εντάξει. Προχωρήσαμε. Ξέραμε τι πήγε λάθος. Τίποτα δεν πήγε καλά. Να σου πω κάτι; Όλη η ιστορία είχε ξεκινήσει από εδώ, από το ΡΕΞ. Δηλαδή στον τελικό που άρχισε όλη αυτή η φασαρία, και “έπρεπε να βγω εγώ και όχι αυτός” και “κοίτα τα ρούχα μου πώς είναι” κ.λπ. Όλο αυτό ήταν μια φοβερή δυσφήμιση. Καθόλου δεν ταίριαζα στην Eurovision. Ούτε τότε, ούτε ποτέ. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι που σου ταιριάζει για να πας, έτσι δεν είναι; Δεν θα πάω σε ένα λαϊκό μαγαζί, θα πάω σε ένα ροκάδικο. Ή δεν γίνεται ο λαϊκός να πάει στο ροκάδικο, έτσι δεν είναι;» τόνισε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

