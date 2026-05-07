Eurovision: Οι πρόβες δίνουν τον παλμό και φέρνουν εκπλήξεις - Ο Akylas και τα υπόλοιπα φαβορί 

Στη Βιέννη οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις για την 70η διοργάνωση της Eurovision. Οι εκπρόσωποι των 35 χωρών έχουν καταφτάσει και τα τελευταία 24ώρα ανεβαίνουν στο stage για τις τεχνικές πρόβες. Η EBU έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό και βίντεο λίγων δευτερολέπτων, που δίνουν τον παλμό των όσων θα δούμε στους δύο ημιτελικούς. Η αγωνία για τα φαβορί είναι μεγάλη, με τον δικό μας Akyla να εντυπωσιάζει με το «Ferto».

Χαρακτηριστικά, ο Έλληνας εκπρόσωπος βρέθηκε χθες στο stage του Stadthalle προσφέροντας μια γεύση από τον ρυθμό, την αισθητική και την ενέργεια της εμφάνισης, με τη δεύτερη πρόβα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ελληνικής αποστολής.

Στο βίντεο των 30 δευτερολέπτων βλέπουμε τον συνδυασμό των visuals με ρεαλιστικά props που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Akyla, ακολουθώντας την αισθητική του video game. Η παρουσίαση του «Ferto» συνδυάζει το ανατρεπτικό με τη συγκίνηση, αποτυπώνοντας με ευρηματικό τρόπο τη διαδρομή από την έλλειψη στην επιτυχία.

Αν και το teaser δίχασε τους τουιτεράδες, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Akylas παραμένει ένα από τα φαβορί και οι μεγάλες εκπλήξεις θα έρθουν στον Α’ ημιτελικό της 12ης Μαϊου.

Από τις υπόλοιπες χώρες, που έκαναν πρόβα, η Φινλανδία είναι αυτή που απασχολεί ιδιαίτερα. Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν έχουν ξεσηκώσει ήδη το κοινό με το κομμάτι «Liekinheitin» και εδώ και καιρό έχουν κλειδώσει την πρώτη θέση των προγνωστικών.

Την τριάδα, αυτή τη στιγμή, συμπληρώνει η Δανία με τον Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ και το κομμάτι «Før vi går hjem», που έχει βρει τους δικούς του υποστηρικτές.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, η Αυστραλία είναι στην τέταρτη θέση με την απόλυτη σταρ της χώρας της, Ντέλτα Γκούντρεμ. Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει η Γαλλία με τη νεαρή Μονρόε και το τραγούδι «Regarde».

Δεν ξέρω αν θα το πάρει αλλα Top 3 θα ειναι για πλακα.



Μπήκα λίγο στο Eurovision News να δω διαδραση κ τους κανει πλακα.



10 φορες περισσοτερο views από τον 2ο.#eurovisiongr #eurovision

— ?????? (@MADRID001122) May 6, 2026



Τα φωνητικά είναι υπέροχα

Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τόσο άδειο, έχουν επιλέξει την αρχή του κομματιού για να τα δώσουν όλα κατευθείαν στο λάιβ και ας ελπίσουμε ότι θα πιάσει τόπο αυτή η απόφαση τους#eurovisiongr

— εβαν (@evaqqelos) May 6, 2026



Ηταν 99% ότι θα έβγαζαν ένα σημείο του τραγουδιού που δεν ειναι τοσο δυνατό.Αυτο ειναι λογικό για να αφήσουν το μυστήριο.Ο Ακυλας δίνει ΟΛΟ ΤΟΥ τον εαυτό εκει πάνω κι πιστεύω σε αυτόν και στο τι έχει φτιάξει.



ΜΗΝ ΑΡΧΊΣΕΤΕ ΤΗΝ ΧΟΛΉ ΠΛΙΖ. ?#eurovisiongr

pic.twitter.com/B3Fry48q3T

— кαℓℓιópi. | FERTO (@aka__kal) May 6, 2026



Πείτε ό,τι θέλετε, εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ ?



Το καλό είναι ότι τα καλυτερα μας τα κρατάνε για το λάιβ ?



Καλή επιτυχία Ακυλάκο μας και ό,τι γίνει.#eurovisiongr

— Joanne ?? (@mikrolactaki3) May 6, 2026





Ισραήλ, Μάλτα, Ρουμανία, Σουηδία και Ιταλία, συμπληρώνουν τη δεκάδα και δίνουν την πρώτη αίσθηση για τις «μάχες» που θα δούμε στα τρία live σόου. Μεγάλη έκπληξη αποτελεί η Μάλτα, η οποία μετά τις πρόβες… καλπάζει. Ο 26χρονος Aidan φαίνεται ότι έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και ίσως κάνει την ανατροπή στη φετινή διοργάνωση.

Η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla» βρίσκεται στη 12η θέση, με τις πρώτες εντυπώσεις να είναι θετικές και να την συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα!

