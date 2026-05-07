Eurovision: Ο Akylas σαρώνει σε views και ο Alexander Rybak «παίζει» το Ferto

Ο Akylas παραμένει δεύτερος στις μεγαλύτερες στοιχηματικές εταιρείες και έχει ξεσηκώσει τους Eurofans με το «Ferto». Μετά τη δεύτερη τεχνική πρόβα, ο Έλληνας εκπρόσωπος βλέπει ότι το κομμάτι του σαρώνει σε views στα social media και καταγράφει εντυπωσιακά νούμερα στο TikTok.

Συγκεκριμένα, το βίντεο από την πρόβα του Akyla με το «Ferto» κατάφερε να ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο views στο TikTok, αφήνοντας πίσω του όλες τις υπόλοιπες συμμετοχές.

Ακόμη και η Φινλανδία, που βρίσκεται στην κορυφή των bookmakers, κατέγραψε περίπου 400.000 προβολές, αριθμός αρκετά μικρότερος σε σχέση με την ελληνική συμμετοχή.

Την ίδια ώρα, ένας θρύλος της Eurovision, ο Alexander Rybak, το απόγευμα της Πέμπτης, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδειξε ότι στηρίζει τον καλλιτέχνη από την Ελλάδα. «Ferto + Fairytale», έγραψε χαρακτηριστικά ο Alexander Rybak στο νέο απόσπασμα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους και στο οποίο τον είδαμε να «παίζει» την ελληνική συμμετοχή για την Eurovision 2026.

