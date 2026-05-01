Η Βικτόρια Μπέκαμ γυμνάζεται σκληρά... υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ντέιβιντ

Παρά τις οικογενειακές διαμάχες που πλήττουν την εικόνα του διάσημου ζευγαριού των Μπέκαμ, Ντέιβιντ και Βικτόρια δείχνουν να μην επηρεάζονται και συνεχίζουν να απασχολούν το διαδίκτυο με την... καθημερινότητά τους, που περιλαμβάνει γυμναστική.

Βιντεάκια που κατακλύζουν τους λογαριασμούς τους, δείχνουν το ζευγάρι να γυμνάζεται παρέα, αλλά ξεχωρίζει ένα όπου η Posh των «Spice Girls», «λιώνει» στη γυμναστική ενώ ο σύζυγός της κάθεται απέναντι και τραβάει φωτογραφίες με το κινητό του.

Στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία της πρώην τραγουδίστριας, νυν επιχειρηματία, γράφει: Την ώρα που κάποιοι εργαζόμαστε σκληρά στο γυμναστήριο...

Στο βίντεο ακούγεται η φωνή του Ντέιβιντ να εκθειάζει τη σύζυγό του λέγοντας της πως δείχνει υπέροχη και πως τα μαλλιά της είναι φανταστικά.