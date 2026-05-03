Στα βήματα της Ελλάδας, Πορτογαλία - Ιταλία για να σώσουν τον τουρισμό τους - Αψηφούν τις οδηγίες ΕΕ

Η Αθήνα ήταν η πρώτη που αψήφησε τις κοινοτικές οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES), που απαιτεί από όλους τους επισκέπτες εκτός ΕΕ να υποβάλουν τα βιομετρικά τους δεδομένα στις συνοριακές πύλες.

Η Ελλάδα κατήργησε το μέτρο για τους Βρετανούς, αποφεύγοντας έτσι εικόνες με ουρές και διαμαρτυρίες, σε μία εξαιρετικά κρίσιμη όπως αποδεικνύεται τουριστική περίοδο, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά παγκοσμίως, δεδομένων των γεωπολιτικών συγκρούσεων, που έχουν αφαιρέσει, άλλοτε δημοφιλείς προορισμούς, από τη λίστα διακοπών.

Τώρα, Πορτογαλία και η Ιταλία πρόκειται να είναι οι επόμενοι προορισμοί διακοπών που θα καταργήσουν τους αμφιλεγόμενους συνοριακούς ελέγχους της ΕΕ για να προστατεύσουν τους Βρετανούς τουρίστες από την «χαοτική» ανάπτυξη του συστήματος, πιστεύουν οι ταξιδιωτικοί ειδικοί.

Η Πορτογαλία ήδη αποχαιρετά τους επιβάτες εάν οι ουρές γίνουν πολύ μεγάλες και μαζί με την Ιταλία αναμένεται να ακολουθήσουν την Ελλάδα πριν από το εξάμηνο του Μαΐου επιτρέποντας στους τουρίστες να εισέλθουν με σφραγίδα διαβατηρίου.

Η Ισπανία, η Γαλλία και η Κροατία θα μπορούσαν να ακολουθήσουν καθώς το EES «καταρρέει σαν χάρτινος πύργος», με την ανάπτυξη να πλήττεται από ελαττωματική βιομετρική τεχνολογία και ελλείψεις προσωπικού.

Ο Seamus McCauley, της ταξιδιωτικής εταιρείας Holiday Extras, είπε στην Daily Mail ότι πολλές χώρες δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να αψηφήσουν την ΕΕ για να προστατεύσουν τα προς το ζην των ανθρώπων που εξαρτώνται από τον τουρισμό.

«Οι χώρες δεν πρόκειται να καθίσουν πίσω και να αφήσουν την Ελλάδα να πάρει το εμπόριό τους, επειδή δεν θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις EES στα αεροδρόμια. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολιτικά τοξικό, καθώς διακυβεύονται θέσεις εργασίας.

«Η κυκλοφορία ήταν ένα απόλυτο φιάσκο. Οι Βρετανοί τουρίστες αξίζουν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την ελληνική οικονομία και δικαίως αποφάσισε ότι δεν θα το θέσει σε κίνδυνο επειδή το EES δεν λειτουργεί σωστά».

«Μετά από αυτό ολόκληρο το σύστημα θα μπορούσε να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος, με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Κροατία να καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, επειδή κανείς δεν θέλει να δει το τουριστικό του εμπόριο να πηγαίνει σε άλλη χώρα απλώς για να συμμορφωθεί με την ΕΕ» λέει χαρακτηριστικά.

Οι ταξιδιωτικοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι οι Βρυξέλλες είναι ουσιαστικά ανίσχυρες για να αναλάβουν δράση κατά της Ελλάδας και των χωρών που μπορεί να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Οποιαδήποτε οικονομική ποινή μπορεί να επιβάλει επισκιάζεται από το επιπλέον τουριστικό εισόδημα που θα έχουν οι χώρες αποφεύγοντας το χάος στα αεροδρόμιά τους.

Ακόμα κι αν η ΕΕ πάει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτό θα είναι πολύ μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών – οπότε η Ελλάδα θα έχει επαναφέρει την EES.

Η Ryanair κάλεσε επίσης προορισμούς διακοπών, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, να αναστείλουν το EES.

Το EES τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον περασμένο μήνα στις χώρες Σένγκεν – 25 από τα 27 κράτη της ΕΕ συν την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία.