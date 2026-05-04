Λιβάνιος: Δεν πιστεύω στη διάκριση εξωκοινοβουλευτικών και κοινοβουλευτικών

Σχετικά με τις ενστάσεις «γαλάζιων» βουλευτών για το επιτελικό κράτος απάντησε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Μιλώντας στο OPEN τόνισε μεταξύ άλλων: «Η σύνθεση της κυβέρνησης είναι αρμοδιότητα του πρωθυπουργού. Δεν πιστεύω στη διάκριση εξωκοινοβουλευτικών και κοινοβουλευτικών. Όλοι έχουμε την επαφή με την κοινωνία. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των βουλευτών. Ορθά λαμβάνουν το σφυγμό του κόσμου και τον μεταφέρουν. Το επιτελικό κράτος είναι μια οργάνωση του πρωθυπουργικού γραφείου»

«Οι δικές μου πόρτες είναι ανοιχτές για όλους τους βουλευτές. Ο πρωθυπουργός κρίνει αν κάποιος θα εκτεθεί στη διαδικασία του σταυρού. Στο απυρόβλητο δεν είναι κανείς», ανέφερε ο κ. Λιβάνιος.

«Η κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά, η ΚΟ έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Όλοι μαζί να εργαστούμε μαζί, να λύσουμε τα προβλήματα», επισήμανε τονίζοντας ότι η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ είναι μια ευκαιρία να συζητηθούν όλα.

Για τις προτάσεις των κομμάτων για προανακριτικές επιτροπές ο κ. Λιβάνιος τόνισε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί.

Περί νέου εκλογικού νόμου με σχέδιο για επτά περιφέρειες και εκλογή μισών βουλευτών με λίστα ο κ. Λιβάνιος απάντησε:

«Ο εκλογικός νόμος δεν έχει αλλάξει. Στο πλαίσιο της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου τέθηκε μήπως ήρθε η ώρα να συζητήσουμε άλλα μοντέλα. Με λίστα λειτουργεί και το γερμανικό σύστημα»