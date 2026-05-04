Το μυστήριο της «Κοιλάδας του Θανάτου»: Πέτρες 320 κιλών μετακινούνται μόνες τους

Το Εθνικό Πάρκο Death Valley, γνωστό ως ο πιο καυτός τόπος στον πλανήτη, κρύβει πολλά παράξενα φαινόμενα, μεταξύ των οποίων τα περίφημα “πλέοντα πετρώματα” που μετακινούνται από μόνα τους στο αποξηραμένο κοίλωμα Racetrack Playa.

Για δεκαετίες, το μυστήριο πίσω από την κίνηση αυτών των πετρών παρέμενε αναπάντητο, μέχρι που μια ομάδα ερευνητών κατάφερε να καταγράψει το φαινόμενο για πρώτη φορά το 2013.

Τα “πλέοντα πετρώματα” βρίσκονται διάσπαρτα στο Racetrack Playa, μια αποξηραμένη λίμνη σε απομονωμένο σημείο του πάρκου, με βάρος που φτάνει έως και τα 320 κιλά. Παρά την ογκώδη μάζα τους, μερικά έχουν μετακινηθεί κατά μήκος 457 μέτρων, αφήνοντας πίσω τους ίχνη στο έδαφος. Οι θεωρίες για την κινητικότητά τους ποίκιλαν – από ισχυρούς ανέμους έως ολισθηρές επιφάνειες με φύκια – χωρίς όμως ποτέ να υπάρξει απευθείας παρατήρηση της κίνησης.

Το2011, η ομάδα του παλαιοβιολόγου Richard Norris τοποθέτησε 15 πετρώματα με GPS ενεργοποιούμενο από κίνηση και εγκατέστησε έναν μετεωρολογικό σταθμό υψηλής ακρίβειας. Αν και δεν περίμεναν να δουν άμεσα κίνηση, τον Δεκέμβριο του 2013 ο Norris και ο συνεργάτης του, Jim Norris, εντόπισαν την κίνηση των πετρών σε πραγματικό χρόνο.

Η εξήγηση ήταν ότι κατά τους χειμερινούς μήνες, το Playa γεμίζει με νερό που παγώνει τη νύχτα σχηματίζοντας λεπτό στρώμα πάγου. Όταν ο ήλιος ζεσταίνει την περιοχή, ο πάγος σπάει και επιπλέει, μεταφέροντας τα πετρώματα με τη βοήθεια ελαφρών ανέμων, δημιουργώντας τα χαρακτηριστικά ίχνη στο έδαφος.

Η κίνηση αυτή είναι μικρής κλίμακας, γεγονός που εξηγεί γιατί είχε παραμείνει ανεξήγητη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Jim Norris επισημαίνει ότι πολλοί τουρίστες πιθανώς έχουν δει το φαινόμενο χωρίς να το αντιληφθούν, καθώς όλα τα πετρώματα κινούνται ταυτόχρονα. Η μελέτη δημοσιεύτηκε το2014 και κατέδειξε ότι ακόμη και σε ένα τόσο θερμό περιβάλλον, ο πάγος μπορεί να είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την κίνηση των πετρών.

Παρά τη σημαντική αυτή ανακάλυψη, το ερώτημα αν οι μεγαλύτερες πέτρες κινούνται με τον ίδιο τρόπο παραμένει ανοιχτό. Τα ευρήματα συνεχίζουν να εμπνέουν νέες έρευνες, συμπεριλαμβανομένων πειραμάτων που εξετάζουν την αυθόρμητη κίνηση του πάγου, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη περιέργεια για τα φυσικά φαινόμενα στο Death Valley.