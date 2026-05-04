«Όχι» στο Μet Gala του Τζεφ Μπέζος: Αντιδράσεις για τη χορηγία του «Μr Amazon»

Snapshot Ο Τζεφ Μπέζος χρηματοδοτεί το Met Gala με τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον κόσμο της μόδας.

Πολλοί γνωστοί καλεσμένοι, όπως η Μέριλ Στριπ και η Zendaya, απουσιάζουν λόγω της εμπλοκής του Μπέζος στη χορηγία της εκδήλωσης.

Η χορηγία του Μπέζος θεωρείται από επικριτές ως συναλλακτική απόκτηση θέσης σε μια εκδήλωση που παραδοσιακά βασίζεται στην επιρροή και το έργο.

Διαδηλωτές καταγγέλλουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων της Amazon, επισημαίνοντας τις άσχημες εργασιακές συνθήκες που αντιπαραβάλλονται με τη χλιδή του Met Gala.

Η παρουσία του Μπέζος συνδέεται με πολιτικές και επιχειρηματικές κινήσεις που εξοργίζουν το φιλελεύθερο κοινό της μόδας.

Το Met Gala επιστρέφει σήμερα στη Νέα Υόρκη με θέμα, «Fashion is Art», αναζητώντας την ιστορική σύνδεση μεταξύ των ρούχων, του σώματος, του ατόμου που τα φοράει και της τέχνης, τις συζητήσεις ωστόσο φέτος μονοπωλεί η παρουσία του Τζεφ Μπέζος ως βασικού χρηματοδότη. Η Άννα Γουίντουρ εξασφάλισε τη μεγαλύτερη χορηγία που έχει λάβει ποτέ για το λαμπερό σόου, αυτό όμως προκάλεσε αντιδράσεις εναντίον του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Αmazon, που σύμφωνα με τους επικριτές του εξαγοράζει την είσοδό του στις...ιερές αίθουσες της μόδας.

Η Γουίντουρ, η οποία παραμένει παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Vogue αφού παρέδωσε τα ηνία στην Κλόε Μαλ, λέγεται ότι έλαβε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια από τον ιδρυτή της Amazon για τη μεγάλη βραδιά της Νέας Υόρκης, αφού διεκδικούσε την υποστήριξή του για χρόνια.

Ο Μπέζος και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσες Μπέζος, θα είναι συμπρόεδροι του δείπνου με στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίων για το Ινστιτούτο Κοστουμιών στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, μεγάλα ονόματα ωστόσο θα απουσιάζουν καθώς πολλοί αντιτίθενται στον «συναλλακτικό» χαρακτήρα της απόκτησης μιας θέσης στα κορυφαία τραπέζια της μόδας.

Εταιρείες όπως οι OpenAI, Meta και Snapchat έχουν επίσης αγοράσει θέσεις φέτος, με τον δισεκατομμυριούχο Μαρκ Ζάκερμπεργκ από το Μέτα και τη σύζυγό του, Πρισίλα, να φημολογείται ότι θα παραστούν για πρώτη φορά, ανάμεσα σε οίκους μόδας και σχεδιαστές. Τα μεμονωμένα εισιτήρια κοστίζουν 100.000 δολάρια, από 75.000 δολάρια πέρυσι.

Ο Jeff Bezos φεύγει από το ξενοδοχείο του στη Βενετία, Ιταλία, την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, πριν από τον πολυαναμενόμενο γάμο του με τη Lauren Sanchez AP/Luca Bruno)

Η Μέριλ Στριπ, η ηθοποιός που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του τεύχους Μαΐου της αμερικανικής Vogue και υποδύεται τη Μιράντα Πρίστλι στην ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» τον χαρακτήρα που αντλεί έμπνευση από τ Γουίντουρ — λέγεται ότι απέρριψε έναν ρόλο συμπαρουσιάστριας στο Met Gala λόγω της εμπλοκής του Μπέζος και του Σάντσες.

Από την εκδήλωση ενδέχεται να λείπουν κι άλλα γνωστά πρόσωπα. Το Elle ανέφερε ότι η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια Zendaya θα απουσιάζει από την τελετή στη Νέα Υόρκη. Η Lauren Santo Domingo, η επιχειρηματίας πίσω από το κατάστημα μόδας Moda Operandi, δεν θα παραστεί, σύμφωνα με την New York Post, με μια πηγή να λέει: «Είναι σαν να μην παρευρίσκεται ο Toμ Μπρέιντι στο Super Bowl».

Λέγεται επίσης ότι φέτος δεν θα δώσουν το παρών αρκετοί άλλοι κορυφαίοι σχεδιαστές, συμπεριλαμβανομένων των Νικολά Γκεσκιέρ της Louis Vuitton και Τζόναθαν Άντερσον της βρετανικής εταιρείας μόδας JW Anderson. Εκπρόσωπος της Στριπ δήλωσε: «Η Mέριλ έχει προσκληθεί στο Met Gala εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει παραστεί ποτέ. Ενώ εκτιμά τη Vogue, την Άννα και την απίστευτη φαντασία και αντοχή της, ποτέ δεν ήταν ακριβώς η σκηνή της».

Η Beyonce στο Met Gala το 2015 / AP Invision

Στο Met Gala ωστόσο «θα παρελάσουν» πολλές διασημότητες, με τις Μπιγιονσέ, Nικόλ Κίντμαν και Βένους Γουίλιαμς να συμμετέχουν στην επιτροπή με τους οικοδεσπότες της Γουίντουρ. Μεταξύ των καλεσμένων που αναμένονται είναι ο Dwayne "The Rock" Johnson, το μοντέλο Χάιντι Κλουμ και η ηθοποιός Λόρα Χάριερ.



Η ευθυγράμμιση του Μπέζος με την κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξοργίζει τον φιλελεύθερο κόσμο της μόδας. Η Amazon χρηματοδότησε ένα ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ,και τώρα λέγεται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του ριάλιτι σόου «The Apprentice» με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στον ρόλο που έκανε διάσημο τον πατέρα του.



«Για μένα, δεν πρόκειται μόνο για την γκαλά, αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή στον κόσμο στον οποίο ζούμε», δήλωσε η Στέφανι Γουίνστον Γούλκοφ, πρώην διοργανώτρια ειδικών εκδηλώσεων της Vogue, η οποία διηύθυνε τον χώρο για πάνω από μια δεκαετία. «Υπήρχε μια εποχή που η πρόσβαση σε χώρους όπως το Met Gala, ή ακόμα και οι σελίδες της Vogue, δεν ήταν κάτι που μπορούσες να αποκτήσεις απλά, ήταν κάτι στο οποίο έφτανες μέσα από την επιρροή σου, το έργο σου και την εμπειρία σου. Μετέδιδε μια αίσθηση κύρους και ένιωθες κέρδος όχι συναλλαγή».

Jeff Bezos spends millions on Met Gala glamour while Amazon drivers are forced to pee in bottles. Desperate workers can't even take restroom breaks.



Διαδηλωτές έχουν τοποθετήσει αφίσες γύρω από τον χώρο που γράφουν: «Το Met Gala του Bezos. Σας το φέρνει η εκμετάλλευση των εργαζομένων» και σχεδιάζουν να βγουν για να επιπλήξουν τους παρευρισκόμενους. Η αφίσα απεικονίζει ένα μπουκάλι ούρα σε κόκκινο χαλί και επικρίνει τις αναφορές ότι οι οδηγοί διανομών της Amazon βρίσκονται υπό τόσο μεγάλη πίεση χρόνου που δεν έχουν χρόνο να πάνε ούτε τουαλέτα με αποτέλεσμα να κάνουν την ανάγκη τους στα φορτηγά τους.

«Είναι άσχημη εικόνα. Είναι αυτονόητο — στην πραγματικότητα μιλάμε για αποσύνδεση από την ανθρωπιά», δήλωσε ο Κρις Σμολς, πρώην πρόεδρος του Εργατικού Συνδικάτου της Αmazon. «Υπάρχουν άνθρωποι λίγα τετράγωνα μακριά που αγωνίζονται για να επιβιώσουν, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων του Μπέζος. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς ζουν με κρατικά κουπόνια τροφίμων, κάποιοι χωρίς στέγη».