Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική ανεβάζουν τη θερμοκρασία - Η πρόγνωση Παπαβγούλη

Μετά την ιδιαίτερα έντονη και για την εποχή ιστορική ψυχρή εισβολή, η οποία έφερε όψιμες χιονοπτώσεις ακόμη και σε υψόμετρα γύρω στα 900 μέτρα στην Πάρνηθα, το σκηνικό του καιρού αλλάζει πλέον αισθητά.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει προοδευτική άνοδο, καθώς οι ψυχρές αέριες μάζες έχουν απομακρυνθεί προς τα ανατολικά, δίνοντας τη θέση τους σε θερμότερες αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, η επικράτηση νοτίων ρευμάτων θα ευνοήσει από την Τετάρτη την ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο για την εποχή, το οποίο από εδώ και πέρα θα εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα.

Από την Τετάρτη και έπειτα, εξαιτίας και της παρουσίας βαρομετρικού χαμηλού προς την Ιταλία, θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις στη χώρα μας, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση φαινομένων.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται προς την Παρασκευή και το Σάββατο να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να σημειώνει σταδιακή άνοδο και προς το τέλος της εβδομάδας, κυρίως από την Κυριακή και έπειτα, θα προσεγγίσει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου, παραπέμποντας πλέον σε συνθήκες πρώιμου καλοκαιριού.