Περιεμμηνόπαυση: 34 συμπτώματα που πολλές γυναίκες δεν αναγνωρίζουν

Η περιεμμηνόπαυση δεν ξεκινά με ένα μόνο σαφές σημάδι και, για πολλές γυναίκες, αυτά τα σημάδια δεν είναι όπως τα φαντάζονται.

Πέρα από τις εξάψεις και τις ακανόνιστες περιόδους, οι ορμονικές μεταβολές (ειδικά η μείωση των οιστρογόνων) μπορούν να προκαλέσουν ένα ευρύ φάσμα ανεπαίσθητων, συχνά συγκεχυμένων συμπτωμάτων, που συχνά παραβλέπονται ή αποδίδονται λανθασμένα σε κάτι άλλο.

Τι είναι η περιεμμηνόπαυση και γιατί τα συμπτώματα ποικίλλουν τόσο πολύ;

Η περιεμμηνόπαυση είναι η μεταβατική φάση που οδηγεί στην εμμηνόπαυση, η οποία συνήθως ξεκινά μετά τα 40 αλλά μερικές φορές και νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης κυμαίνονται απρόβλεπτα αντί να μειώνονται με σταθερό μοτίβο.

Αυτή η ορμονική αστάθεια επηρεάζει πολλαπλά συστήματα του σώματος, όπως:

Τον εγκέφαλο (διάθεση, μνήμη, ρύθμιση ύπνου)

Το καρδιαγγειακό σύστημα (έλεγχος θερμοκρασίας, αίσθημα παλμών)

Το δέρμα και τους συνδετικούς ιστούς (ελαστικότητα, ενυδάτωση)

Το ουρογεννητικό σύστημα (υγεία της ουροδόχου κύστης και του κόλπου)

Επειδή υπάρχουν υποδοχείς οιστρογόνων σε όλο το σώμα, η μείωσή τους μπορεί να εκδηλωθεί με τρόπους, που δεν αναγνωρίζονται αμέσως ως ορμονικά σχετιζόμενοι.

34 συμπτώματα περιεμμηνόπαυσης που μπορεί να μην περιμένετε

Τα ακόλουθα συμπτώματα βασίζονται σε κλινικές παρατηρήσεις χαμηλών οιστρογόνων και περιεμμηνοπαυσιακών αλλαγών.

Γνωστικά και νευρολογικά συμπτώματα

Αυτά συχνά αντανακλούν την ευαισθησία του εγκεφάλου στις διακυμάνσεις των οιστρογόνων, ιδιαίτερα σε τομείς που σχετίζονται με την μνήμη και τη συναισθηματική ρύθμιση.

1. Θολή σκέψη (δυσκολία συγκέντρωσης ή καθαρής σκέψης)

2. Δυσκολίες μνήμης (ειδικά βραχυπρόθεσμη ανάκληση)

3. Ζάλη

4. Πονοκέφαλοι ή επιδείνωση ημικρανιών

5. Αίσθημα μυρμηγκιάσματος (χέρια, πόδια ή πρόσωπο)

Αλλαγές στη διάθεση και συναισθηματικές αλλαγές

Οι ορμονικές μεταβολές μπορούν να επηρεάσουν νευροδιαβιβαστές, όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη, επηρεάζοντας τη συναισθηματική σταθερότητα.

6. Άγχος ή αυξημένη νευρικότητα

7. Κατάθλιψη ή κακή διάθεση

8. Ευερεθιστότητα

9. Εναλλαγές διάθεσης

10. Μειωμένη ανοχή στο στρες

Συμπτώματα που σχετίζονται με τον ύπνο

Τα οιστρογόνα παίζουν ρόλο στη ρύθμιση του ύπνου, γεγονός που εξηγεί γιατί οι διαταραχές του ύπνου είναι συχνές ακόμη και χωρίς νυχτερινές εφιδρώσεις.

11. Δυσκολία στον ύπνο

12. Συχνό ξύπνημα κατά τη διάρκεια της νύχτας

13. Ύπνος που δεν ξεκουράζει το σώμα (αίσθημα κόπωσης παρά τον ύπνο)

14. Νυχτερινές εφιδρώσεις

Καρδιαγγειακά και συμπτώματα που σχετίζονται με τη θερμοκρασία

Τα οιστρογόνα βοηθούν στη ρύθμιση της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων και στον έλεγχο της θερμοκρασίας, επομένως οι διακυμάνσεις τους μπορούν να οδηγήσουν σε ξαφνικές αλλαγές.

15. Εξάψεις

16. Αίσθημα παλμών (ταχυκαρδίες)

17. Ρίγη ή ξαφνική ευαισθησία στο κρύο

Δερματικές και αισθητηριακές αλλαγές

Τα οιστρογόνα συμβάλλουν στην παραγωγή κολλαγόνου και στην ενυδάτωση του δέρματος και η μείωσή τους μπορεί να επηρεάσει τη φυσική εμφάνιση και αίσθηση.

18. Ξηροδερμία

19. Κνησμός στο δέρμα (χωρίς ορατό εξάνθημα)

20. Αραίωση μαλλιών ή τριχόπτωση

21. Εύθραυστα νύχια

22. Αίσθημα καύσου στο στόμα ή αλλοιωμένη γεύση

Μυοσκελετικά συμπτώματα

Οι ορμονικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τις αρθρώσεις και την μυϊκή λειτουργία, οδηγώντας μερικές φορές σε δυσφορία, που μιμείται άλλες παθήσεις.

23. Πόνος και δυσκαμψία στις αρθρώσεις

24. Μυϊκοί πόνοι

25. Μειωμένη μυϊκή μάζα ή δύναμη

Συμπτώματα ουρογεννητικής και σεξουαλικής υγείας

Αυτές οι αλλαγές συνδέονται άμεσα με την μείωση των οιστρογόνων στους κολπικούς και ουρολογικούς ιστούς.

26. Κολπική ξηρότητα

27. Πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή

28. Μειωμένη λίμπιντο

29. Επείγουσα ούρηση

30. Αυξημένος κίνδυνος ουρολοιμώξεων

Μεταβολικά και συστηματικά συμπτώματα

Αυτά τα συμπτώματα συχνά φαίνονται μη ειδικά, αλλά αντανακλούν ευρύτερες αλλαγές στην ορμονική ρύθμιση και τον μεταβολισμό.

31. Αύξηση βάρους (ειδικά γύρω από την κοιλιά)

32. Κόπωση ή χαμηλή ενέργεια

33. Φούσκωμα

34. Αλλαγές στην οσμή του σώματος

Γιατί αυτά τα συμπτώματα συχνά παραλείπονται ή διαγιγνώσκονται λανθασμένα

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις με την περιεμμηνόπαυση είναι ότι τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται όλα ταυτόχρονα ή με ένα προβλέψιμο μοτίβο. Πολλές γυναίκες βιώνουν:

Συμπτώματα που «έρχονται και παρέρχονται» απρόβλεπτα

Επικαλύπτονται με άγχος, γήρανση ή άλλες παθήσεις

Έλλειψη επίγνωσης ότι τα οιστρογόνα επηρεάζουν πολλά συστήματα

Ως εκ τούτου, συμπτώματα όπως άγχος, πόνος στις αρθρώσεις ή θόλωση του εγκεφάλου μπορεί να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα χωρίς να αναγνωρίζεται η υποκείμενη ορμονική μετάβαση.

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή

Αν και η περιεμμηνόπαυση είναι μια φυσική φάση, ορισμένα συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής ή να μοιάζουν με άλλες ιατρικές παθήσεις. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε γυναικολόγο εάν εμφανίσετε:

Επίμονες ή σοβαρές αλλαγές στη διάθεση

Ασυνήθιστα πρότυπα αιμορραγίας

Συχνό αίσθημα παλμών ή ζάλη

Συμπτώματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία

Μια σωστή αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ ορμονικών αλλαγών και άλλων προβλημάτων υγείας.

Συχνές Ερωτήσεις

Σε ποια ηλικία ξεκινούν συνήθως τα συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης;

Οι περισσότερες γυναίκες αρχίζουν να εμφανίζουν συμπτώματα μετά τα 40 τους, αλλά μπορεί να ξεκινήσουν νωρίτερα, μερικές φορές στα τέλη της δεκαετίας των 30.

Επηρεάζονται όλες οι γυναίκες με τον ίδιο τρόπο;

Όχι. Ο τύπος, ο αριθμός και η σοβαρότητα των συμπτωμάτων ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των ατόμων.

Πόσο διαρκεί η περιεμμηνόπαυση;

Συνήθως διαρκεί αρκετά χρόνια και τελειώνει με την εμμηνόπαυση (12 συνεχόμενοι μήνες χωρίς περίοδο).

Συμπέρασμα

Η περιεμμηνόπαυση είναι πολύ πιο περίπλοκη από τα κοινώς αναγνωρισμένα συμπτώματα των εξάψεων και των ακανόνιστων περιόδων. Το ευρύ φάσμα σωματικών, συναισθηματικών και γνωστικών αλλαγών αντανακλά τον εκτεταμένο ρόλο των οιστρογόνων σε όλο το σώμα.

Η αναγνώριση αυτών των 34 πιθανών συμπτωμάτων μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να κατανοήσουν καλύτερα τι βιώνουν και να αναζητήσουν την κατάλληλη φροντίδα όταν χρειάζεται. Η επίγνωση είναι συχνά το πρώτο βήμα για τη διαχείριση αυτής της μετάβασης με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση.

Πηγές:

clevelandclinic.org

nhs.uk

mayoclinic.org

acog.org

healthline.com