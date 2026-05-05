H 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στο Eleon Loft

  • Η 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στο Eleon Loft, με θέμα το ρυθμιστικό πλαίσιο, τη συνταγογράφηση και τις βιώσιμες δαπάνες υγείας.
  • Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη φαρμακευτικής βιομηχανίας, ρυθμιστικών φορέων, πανεπιστημιακούς, εκπροσώπους συλλόγων ασθενών και άλλους ενδιαφερόμενους για τις διαδικασίες πρόσβασης των ασθενών.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες για νομοθετικές εξελίξεις, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και δαπάνες υγείας, με διακεκριμένους ομιλητές και συζητήσεις μεταξύ φορέων.
  • Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα πολλών φορέων του φαρμακευτικού κλάδου και του Υπουργείου Υγείας και οργανώνεται από την Ελληνική Ένωση Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α.).
  • Πληροφορίες και εγγραφές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα imerida.elema.gr.
Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, η Ελληνική Ένωση Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α.) διοργανώνει την 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access, με τίτλο «Access by Design: Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Συνταγογράφηση και Βιώσιμες Δαπάνες Υγείας» που θα πραγματοποιηθεί στο Eleon Loft, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των κρατικών/ ρυθμιστικών φορέων για το φάρμακο, σε μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σε εκπροσώπους συλλόγων ασθενών και γενικότερα σε όσους θέλουν να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των διαδικασιών πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία τους και του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου το οποίο ορίζει την κυκλοφορία των υφιστάμενων και μελλοντικών θεραπειών.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας χωρίζεται σε θεματικές ενότητες στις οποίες συμμετέχουν ως εισηγητές διακεκριμένοι επιστήμονες και καταξιωμένοι εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς. Αναλυτικότερα:

  • Κρίσιμες Μεταβολές στη Φαρμακευτική Νομοθεσία: Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εξελίξεις

Στη διάρκεια της πρώτης θεματικής ενότητας θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

  • Η Νέα Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Νομοθεσία: Τι αλλάζει στην πράξη
  • Το Access αλλάζει: Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα
  • Στο κατώφλι των αλλαγών: Το νέο πλαίσιο που έρχεται
  • Ενίσχυση του εθνικού πλαισίου ΗΤΑ και ευρωπαϊκή σύγκλιση
  • Θεσμικό Πλαίσιο για την Κλινική Έρευνα στη χώρα μας – ΦΕΚ 230/22 Ιαν 2026: Ευκαιρίες & Προκλήσεις
  • ALIGNIA:Empowering Teams Through AI.A New Era of Compliance in Pharma Align Decisions. Validate Evidence. Accelerate Approvals
  • Flash Talk: Η Υγεία στην Εποχή του Social Feed
  • Η Αρχιτεκτονική της Συνταγογράφησης: ΣΗΠ, SPC Filters & ICD-10, Πρωτόκολλα και Ψηφιακός Φάκελος Υγείας

Στη διάρκεια της δεύτερης θεματικής ενότητας θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

  • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και Μείωση του Κόστους “Το επιθυμητό και το εφικτό”
  • Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
  • Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ): Έλεγχος, δεδομένα και το επόμενο βήμα για ένα ώριμο σύστημα πρόσβασης
  • Εκτέλεση Συνταγής
  • Flash Talk: Building Market Access Teams: Attract, select and set up for success
  • Δαπάνες Υγείας: Reset ή Repeat; Ανακατανομή Πόρων, Ιατροτεχνολογικά και Ταμείο Καινοτομίας

Στη διάρκεια της τρίτης θεματικής ενότητας θα πραγματοποιηθούν:

  • Debate: Αρχές vs Βιομηχανία, ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας Άρη Αγγελή και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Market Access Χρήστο Μαρτάκο
  • Στρογγυλό τραπέζι με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών.
  • Pop-up Talk: Η εμπειρία του Diploma in Market Access

Η 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του PhARMA Innovation Forum Greece, της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (ΕΕΦΑΜ), της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και εγγραφές στην ημερίδα, μπορείτε να επισκεφτείτε το imerida.elema.gr

Χορηγοί επικοινωνίας: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, IN.GR, NEWSBOMB, DailyPharmaNews, HealthMag, HealthPharma, HealthReport, HealthWeb, Iatronet, VIRUS.com.gr, Pharmacorner

Οργάνωση: Noufio Communication Services

