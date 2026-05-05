Ρόδος: Μασέρ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ύστερα από καταγγελία 25χρονης τουρίστριας σε spa

Με επτάμηνη ποινή φυλάκισης τιμωρήθηκε ένας μασέρ σε spa στη Ρόδο από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ύστερα από καταγγελία τουρίστριας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η υπόθεση που είχε προκαλέσει αίσθηση τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο, σύμφωνα με την Δημοκρατική με αφορμή την καταγγελία νεαρής Γερμανίδας τουρίστριας σε βάρος εργαζομένου σε spa ξενοδοχειακής μονάδας, έφτασε στο τέλος του πρώτου δικαστικού της σταδίου με την έκδοση καταδικαστικής απόφασης.

Ο 50χρονος μασέρ από την Τενερίφη, που είχε συλληφθεί έπειτα από την προσφυγή της παθούσας στις Αρχές, καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκισης, για την πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, όπως αυτή προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ποινικού κώδικα.

Τι υποστήριξε η τουρίστρια

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια η νεαρή αλλοδαπή, ο μασέρ φέρεται να ξεπέρασε τα όρια του επαγγελματικού πλαισίου, εκτελώντας κινήσεις και αγγίγματα που, κατά τους ισχυρισμούς της, δεν ενέπιπταν σε καμία λογική θεραπευτικού ή χαλαρωτικού μασάζ. Η ίδια διατείνεται ότι οι ενέργειες αυτές ήταν στοχευμένες, ότι αφορούσαν ευαίσθητα σημεία του σώματός της και ότι συνεχίστηκαν παρά τη δική της εμφανή δυσφορία.

Η εκδοχή του 50χρονου κατηγορουμένου

Από την πλευρά του, ο 50χρονος αλλοδαπός μασέρ αρνήθηκε ευθέως τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, τόσο κατά τη διάρκεια της προανάκρισης όσο και ενώπιον του δικαστηρίου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας κινήθηκε αυστηρά μέσα στα όρια του επαγγέλματός του και ότι σε κανένα σημείο δεν προέβη σε ενέργεια που να μπορεί να χαρακτηριστεί προσβλητική ή σεξουαλικού περιεχομένου.