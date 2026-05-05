Τραγωδία στην Κίνα: Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - 26 νεκροί, 61 τραυματίες

Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε σε ένα εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 26 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 61, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων Huasheng στη πόλη Λιουγιάνγκ και στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν περισσότεροι από 1.500 διασώστες, σκύλοι, drones και ρομπότ. Παράλληλα, οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκκένωσης για όλους όσους βρίσκονταν σε ακτίνα 3 χλμ. από το εργοστάσιο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, επτά άτομα, τα οποία είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Scary footage coming from "the world's fireworks hub": Liuyang City, Hunan Province, where an explosion occurred on Monday afternoon at one of the fireworks factories. Three dead, 25 injured. This is not the only fireworks-related accident in the region, raising concerns among… pic.twitter.com/vHyrVXDRdV — Manya Koetse (@manyapan) May 4, 2026

Η ηλικία των τραυματιών κυμαίνεται από τα 20 έως τα 60 έτη, και ορισμένοι από αυτούς τραυματίστηκαν αφού χτυπήθηκαν από ιπτάμενα θραύσματα.

Η τοπική αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της έκρηξης, έχει λάβει μέτρα κατά των ιδιοκτητών και υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την εταιρεία πυροτεχνημάτων, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Η δύναμη της έκρηξης ήταν τόσο καταστροφική που τα παράθυρα ενός γειτονικού κτιρίου έσπασαν, όπως δήλωσε ένας δημοσιογράφος του τοπικού μέσου CCTV, ο οποίος βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος.

Ο Σι Τζινπίνγκ, προέτρεψε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθούν οι αγνοούμενοι και να διασωθούν οι τραυματισμένοι. Ο πρόεδρος της Κίνας ζήτησε επίσης να διεξαχθεί έρευνα για το δυστύχημα, ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

A blast at a fireworks factory ‌in China's Hunan province has killed 21 people and injured 61, prompting a call from President Xi Jinping for a thorough investigation, state media reported on Tuesday. The explosion in Liuyang, under the administration of Hunan's capital city of… pic.twitter.com/0LdNvZngCe — Malay Mail (@malaymail) May 5, 2026

Οι κάτοικοι φοβούνται

Τοπικές αρχές δήλωσαν την Τρίτη ότι παρακολουθούν την ποιότητα του νερού και του αέρα στην περιοχή και ότι οι σχετικοί περιβαλλοντικοί δείκτες είναι φυσιολογικοί.

Μιλώντας στο Beijing News, μια κάτοικος που ζει περίπου 1 χλμ. μακριά από το εργοστάσιο είπε ότι οι ντόπιοι θα πρέπει πλέον να κάνουν παρακάμψεις όταν οδηγούν, καθώς οι δρόμοι είναι γεμάτοι πέτρες. «Τα τζάμια στα σπίτια έσπασαν, τα κουφώματα από αλουμίνιο παραμορφώθηκαν και οι πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα στράβωσαν», είπε.

Μια άλλη κάτοικος δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι εγκατέλειψε το χωριό στο οποίο μένει από φόβο.

Η Λιουγιάνγκ είναι γνωστή για το γεγονός ότι στεγάζει πολλαπλά εργοστάσια πυροτεχνημάτων, ενώ σε δημοσιεύματα αναφέρεται ότι η πόλη είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πυροτεχνημάτων στον κόσμο.

Οι εκρήξεις σε εργοστάσια και καταστήματα πυροτεχνημάτων είναι συνηθισμένες στην Κίνα – και συχνά είναι θανατηφόρες. Τον Φεβρουάριο, 12 άτομα σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουμπέι.