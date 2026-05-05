Πώς ο καφές γίνεται όπλο στη μάχη κατά της γήρανσης

Τι δείχνει νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στις ΗΠΑ και το Κολέγιο Κτηνιατρικής και Βϊοιατρικών Επιστημών Α&Μ (VMBS) 

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τέξας και το Κολέγιο VMBS δείχνει ότι οι ενώσεις του καφέ συνδέονται με τον υποδοχέα NR4Α1, που σχετίζεται με τη γήρανση και την απόκριση στο στρες.
  • Ο υποδοχέας NR4Α1 παίζει ρόλο στην καταπολέμηση φλεγμονών, στη διατήρηση ενέργειας και στην επανόρθωση ιστών, επηρεάζοντας την πρόληψη ασθενειών όπως ο καρκίνος και η μείωση των γνωστικών λειτουργιών.
  • Οι πολυφαινόλες και άλλα συστατικά του καφέ επηρεάζουν τη δραστηριότητα του NR4Α1, επιφέροντας προστασία από κυτταρικές βλάβες και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.
  • Η αφαίρεση του υποδοχέα NR4Α1 από τα κύτταρα καταργεί τις προστατευτικές επιδράσεις των ενώσεων του καφέ, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση του υποδοχέα με τα οφέλη του καφέ.
  • Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Affective Disorders δείχνει ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ συνδέεται με μειωμένο άγχος, βελτιωμένη προσοχή και μειωμένο κίνδυνο φλεγμονής.
Ο καφές λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στα σημάδια της γήρανσης. Αυτό δείχνουν τα ευρήματα μιας νέας έρευνας που αναδεικνύει ότι το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να προστατεύσει το σώμα από τη φθορά του χρόνου.

Οι επιστήμονες εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει την κατανάλωση καφέ με οφέλη για την υγεία, όπως η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η μείωση κινδύνου εμφάνισης χρόνιων ασθενειών. Ωστόσο οι έρευνες παρέμεναν έως τώρα ασάφειας ως προς τους ακριβείς μηχανισμούς με τους οποίους ο καφές μας προστατεύει.

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στις ΗΠΑ και το Κολέγιο Κτηνιατρικής και Βϊοιατρικών Επιστημών Α&Μ (VMBS) φαίνεται να ρίχνει φως στους μηχανισμούς αυτούς. Σύμφωνα με τόσα αναφέρονται στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι ενώσεις του καφέ συνδέονται με τον υποδοχέα NR4Α1, μια πρωτεΐνη που σχετίζεται με τη γήρανση, την απόκριση στο στρες και τις ασθένειες.

Όλα σχετίζονται με τον υποδοχέα NR4Α1 και τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις του καφέ αλληλοεπιδρούν μαζί του, αναφέρει δημοσίευμα της Καθημεινής. O «αισθητήρας θρεπτικών συστατικών», όπως περιγράφουν οι επιστήμονες την εν λόγω πρωτεΐνη, αποτελεί έναν πυρηνικό υποδοχέα που ανταποκρίνεται σε ενώσεις οι οποίες εντοπίζονται στη διατροφή μας, παίζει ρόλο στη διατήρηση της υγείας καθώς γερνάμε και προστατεύει το σώμα μας από βλάβες λόγω άγχους και στρες.

Ο NR4Α1 έχει κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση φλεγμονών, στη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας, καθώς και στην επανόρθωση των ιστών, επηρεάζει δηλαδή βασικούς παράγοντες που συνδέονται με την πρόληψη παθήσεων όπως ο καρκίνος και η μείωση των γνωστικών λειτουργιών.

Οι ερευνητές στη μελέτη τους διαπίστωσαν ότι οι συγκεκριμένες ενώσεις το καφέ, ιδιαίτερα οι πολυφαινόλες και τα πολυυδροξυλιωμένα συστατικά συνδέονται με τον υποδοχέα, επιφέροντας αλλαγές στη δραστηριότητά του. Η ομάδα των ερευνητών διαπίστωσε επίσης ότι αυτές οι ενώσεις θα μπορούσαν αν επηρεάσουν την προστασία από ασθένειες, καταπολεμώντας μεταξύ άλλων την κυτταρική βλάβη και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Όταν η NR4Α1, αφαιρέθηκε από τα κύτταρα, αυτές οι προστατευτικές επιδράσεις εξαφανίστηκαν, κάνοντας πιο ξεκάθαρη της σύνδεση του υποδοχέα με τις επιδράσεις του καφέ στην υγεία.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην επιθεώρηση Journal of Affective Disorders δείχνει ότι η μέτρια κατανάλωση του καφέ συσχετίστηκε με το μειωμένο άγχος και τη βελτιωμένη προσοχή, ενώ η καφεΐνη έχει επίσης συνδεθεί και με τον μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης φλεγμονής.

