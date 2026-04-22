Πώς ο καφές -ακόμα και χωρίς καφεΐνη- επηρεάζει διάθεση και στρες μέσω του εντέρου

Κατανάλωση καφέ, εντερικό μικροβίωμα και άξονας εντέρου-εγκεφάλου: Τι σχέση έδειξε νέα έρευνα.

Ο καφές συχνά συνδέεται με την ενέργεια και την εγρήγορση, αλλά νέα έρευνα υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι βαθύτερες.

Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι τόσο ο καφές με όσο και χωρίς καφεΐνη μπορούν να επηρεάσουν το εντερικό μικροβίωμα, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση και τα επίπεδα στρες.

Αυτό υποδεικνύει έναν αναπτυσσόμενο τομέα της επιστήμης: τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου, όπου οι αλλαγές στα βακτήρια του εντέρου μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η τακτική κατανάλωση καφέ συσχετίστηκε με μετρήσιμες αλλαγές στο εντερικό μικροβίωμα.

  • Τόσο ο καφές με όσο και ο καφές χωρίς καφεΐνη άλλαξαν τη βακτηριακή σύνθεση του εντέρου
  • Ορισμένες ευεργετικές βακτηριακές ομάδες αυξήθηκαν σε όσους πίνουν τακτικά καφέ
  • Αυτές οι αλλαγές συνδέθηκαν με βιολογικές οδούς, που συνδέονται με τη ρύθμιση της διάθεσης και του στρες

Αυτό υποδηλώνει ότι οι επιδράσεις του καφέ δεν καθοδηγούνται μόνο από την καφεΐνη.

Γιατί το μικροβίωμα του εντέρου έχει σημασία για τη διάθεση

Το μικροβίωμα του εντέρου παίζει ρόλο στην παραγωγή και ρύθμιση χημικών ουσιών, που επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Αυτές περιλαμβάνουν:

  • Νευροδιαβιβαστές, όπως η σεροτονίνη
  • Λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας, που επηρεάζουν τη φλεγμονή
  • Σήματα που επικοινωνούν με το νευρικό σύστημα

Οι αλλαγές στα βακτήρια του εντέρου μπορούν επομένως να επηρεάσουν τη συναισθηματική ρύθμιση και τις αντιδράσεις στο στρες, παρόλο που οι επιπτώσεις είναι συνήθως ανεπαίσθητες.

Πώς μπορεί ο καφές να επηρεάσει το έντερο

Ο καφές περιέχει ένα ευρύ φάσμα ενώσεων πέρα από την καφεΐνη, συμπεριλαμβανομένων των πολυφαινολών και ουσιών που μοιάζουν με φυτικές ίνες και αλληλεπιδρούν με τα βακτήρια του εντέρου. Αυτές οι ενώσεις:

  • υποστηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων ωφέλιμων μικροβίων
  • αλλάζουν την μεταβολική δραστηριότητα στο έντερο
  • επηρεάζουν τη φλεγμονή και τις οδούς σηματοδότησης

Επειδή ο καφές χωρίς καφεΐνη έδειξε παρόμοια αποτελέσματα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτές οι ενώσεις, και όχι η καφεΐνη, παίζουν κεντρικό ρόλο.

Σημαίνει αυτό ότι ο καφές βελτιώνει τη διάθεση;

Όχι άμεσα και αυτή είναι μια σημαντική διάκριση.

Η μελέτη δείχνει μια βιολογική σύνδεση, όχι ένα εγγυημένο αποτέλεσμα. Ο καφές μπορεί να υποστηρίζει αλλαγές στο έντερο, που σχετίζονται με τη ρύθμιση της διάθεσης, αλλά:

  • Οι επιδράσεις είναι πιθανώς μέτριες
  • Οι ατομικές αντιδράσεις ποικίλλουν
  • Άλλοι παράγοντες (ύπνος, άγχος, συνολική διατροφή) παραμένουν πιο σημαντικοί

Πρακτικά: Ο καφές δεν αποτελεί θεραπεία για τις διαταραχές της διάθεσης, αλλά μπορεί να είναι ένα μικρό μέρος μιας ευρύτερης εικόνας.

Τι γίνεται με τα επίπεδα άγχους;

Η σύνδεση εντέρου-εγκεφάλου μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα αντιδρά στο στρες.

Εάν οι αλλαγές στα βακτήρια του εντέρου, που σχετίζονται με τον καφέ, υποστηρίζουν πιο υγιείς οδούς σηματοδότησης, θα μπορούσαν να συμβάλουν σε:

  • Πιο ισορροπημένες αντιδράσεις στο άγχος
  • Μειωμένη φλεγμονή
  • Βελτιωμένη ανθεκτικότητα με την πάροδο του χρόνου

Ωστόσο, η καθαυτή καφεΐνη μπορεί να αυξήσει το άγχος σε ορισμένα άτομα, γι' αυτό και τα ευρήματα για την καφεΐνη είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Συχνές Ερωτήσεις

Επηρεάζει ο καφές τη διάθεση όλων με τον ίδιο τρόπο;

Όχι. Οι ατομικές αντιδράσεις ποικίλλουν σημαντικά. Κάποιοι μπορεί να αισθάνονται πιο ήρεμοι ή πιο συγκεντρωμένοι, ενώ άλλοι (ειδικά όσοι είναι ευαίσθητοι στην καφεΐνη) μπορεί να βιώσουν αυξημένο άγχος ή ανησυχία, ανεξάρτητα από πιθανές επιπτώσεις που σχετίζονται με το έντερο.

Πόσο καιρό χρειάζεται ο καφές για να επηρεάσει το μικροβίωμα του εντέρου;

Οι αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου συνήθως συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου με την τακτική κατανάλωση, όχι από την περιστασιακή πρόσληψη. Η μελέτη αντικατοπτρίζει τα συνήθη πρότυπα κατανάλωσης καφέ και όχι τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις.

Μπορεί η προσθήκη ζάχαρης ή γάλακτος να αλλάξει αυτές τις επιπτώσεις;

Ναι. Πρόσθετα όπως η ζάχαρη μπορούν να επηρεάσουν το μικροβίωμα του εντέρου ανεξάρτητα, ενδεχομένως αντισταθμίζοντας ορισμένες από τις ευεργετικές επιδράσεις που συνδέονται με τις φυσικές ενώσεις του καφέ.

Υπάρχει κάποια βέλτιστη ποσότητα καφέ για οφέλη στο έντερο και τη διάθεση;

Δεν υπάρχει ακριβής «βέλτιστη» ποσότητα που να έχει καθοριστεί από αυτήν την μελέτη. Η μέτρια πρόσληψη θεωρείται γενικά κατάλληλη, αλλά το ιδανικό επίπεδο εξαρτάται από την ατομική ανοχή και τη συνολική υγεία.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στον τρόπο που κατανοούμε τις επιδράσεις του καφέ. Πέρα από την ενέργεια και την εγρήγορση, μπορεί να επηρεάσει το μικροβίωμα του εντέρου και, μέσω αυτού, τα συστήματα που βοηθούν στη ρύθμιση της διάθεσης και του στρες.

Αν και ο αντίκτυπος είναι ανεπαίσθητος, ενισχύει μια ευρύτερη ιδέα: οι καθημερινές διατροφικές συνήθειες μπορούν να διαμορφώσουν όχι μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν το σώμα και ο εγκέφαλος.

09:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Το ρουσφέτι δεν πρέπει να έχει ποινικές κυρώσεις, θα ψηφίσω την άρση ασυλίας»

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Σήμερα θα ανακοινωθούν και μόνιμα και προσωρινά μέτρα, Σεπτέμβριο η συνέχεια

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα - Όλες οι προϋποθέσεις, δεν χάνουν τη σύνταξη οι γιαγιάδες και οι παππούδες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

09:09WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε αρχαίο δάσος 400.000 ετών θαμμένο κάτω από τη Βόρεια Θάλασσα

09:08ΕΥ ΖΗΝ

Πώς ο καφές -ακόμα και χωρίς καφεΐνη- επηρεάζει διάθεση και στρες μέσω του εντέρου

09:00ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνας διπλωμάτης απαγγέλλει Καζαντζάκη στα ελληνικά και γίνεται viral

08:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα επαλήθευσης ηλικίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Πυρά κατά πλοίου ανοιχτά του Ομάν - Τι αναφέρει η βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Καταδικάζει την επίθεση με τρικάκια στο σπίτι της εισαγγελέως η Ένωση

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική οδός - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Βαριά τραυματισμένος 21χρονος αναβάτης μηχανής ύστερα από σύγκρουση με Ι.Χ. στη Μαρκοπούλου

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την άρση των ασυλιών 13 βουλευτών της ΝΔ

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MINI Countryman Vagabund: Ένα concept με χαρακτήρα… φεστιβάλ και εξωτερικά ηχεία

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει το κόστος των προφυλακτικών - Γιατί αυξάνεται η ζήτηση σε περιόδους κρίσης

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (22/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 700.000 οι κλειστές κατοικίες – Μόλις 1 στα δέκα κατοικήσιμο, μόνο το 19% νομικά «καθαρό»

07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα αλλάξει η Apple υπό την ηγεσία του «product guy» Τζον Τέρνους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση της Ελευθερίας: Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της είναι εντός της ακτίνας της κεραίας που έπιασε το κινητό της

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Συνετρίβη μεταγωγικό ελικόπτερο στην Τουρκία

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνας διπλωμάτης απαγγέλλει Καζαντζάκη στα ελληνικά και γίνεται viral

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (21/4/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 5.900.000 ευρώ

22:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κινηθεί τα επόμενα τρία 24ωρα

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν την παγίδευσα» – Τα τελευταία λόγια που «δένουν» το μυστήριο του θανάτου της Μυρτούς

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ποια είναι η Βαλένθια που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR στα play offs

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η διήμερη κακοκαιρία με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και καταιγίδες

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Παναθηναϊκός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ