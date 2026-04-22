Πώς ο καφές -ακόμα και χωρίς καφεΐνη- επηρεάζει διάθεση και στρες μέσω του εντέρου

Ο καφές συχνά συνδέεται με την ενέργεια και την εγρήγορση, αλλά νέα έρευνα υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι βαθύτερες.

Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι τόσο ο καφές με όσο και χωρίς καφεΐνη μπορούν να επηρεάσουν το εντερικό μικροβίωμα, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση και τα επίπεδα στρες.

Αυτό υποδεικνύει έναν αναπτυσσόμενο τομέα της επιστήμης: τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου, όπου οι αλλαγές στα βακτήρια του εντέρου μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η τακτική κατανάλωση καφέ συσχετίστηκε με μετρήσιμες αλλαγές στο εντερικό μικροβίωμα.

Τόσο ο καφές με όσο και ο καφές χωρίς καφεΐνη άλλαξαν τη βακτηριακή σύνθεση του εντέρου

Ορισμένες ευεργετικές βακτηριακές ομάδες αυξήθηκαν σε όσους πίνουν τακτικά καφέ

Αυτές οι αλλαγές συνδέθηκαν με βιολογικές οδούς, που συνδέονται με τη ρύθμιση της διάθεσης και του στρες

Αυτό υποδηλώνει ότι οι επιδράσεις του καφέ δεν καθοδηγούνται μόνο από την καφεΐνη.

Γιατί το μικροβίωμα του εντέρου έχει σημασία για τη διάθεση

Το μικροβίωμα του εντέρου παίζει ρόλο στην παραγωγή και ρύθμιση χημικών ουσιών, που επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Αυτές περιλαμβάνουν:

Νευροδιαβιβαστές, όπως η σεροτονίνη

Λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας, που επηρεάζουν τη φλεγμονή

Σήματα που επικοινωνούν με το νευρικό σύστημα

Οι αλλαγές στα βακτήρια του εντέρου μπορούν επομένως να επηρεάσουν τη συναισθηματική ρύθμιση και τις αντιδράσεις στο στρες, παρόλο που οι επιπτώσεις είναι συνήθως ανεπαίσθητες.

Πώς μπορεί ο καφές να επηρεάσει το έντερο

Ο καφές περιέχει ένα ευρύ φάσμα ενώσεων πέρα από την καφεΐνη, συμπεριλαμβανομένων των πολυφαινολών και ουσιών που μοιάζουν με φυτικές ίνες και αλληλεπιδρούν με τα βακτήρια του εντέρου. Αυτές οι ενώσεις:

υποστηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων ωφέλιμων μικροβίων

αλλάζουν την μεταβολική δραστηριότητα στο έντερο

επηρεάζουν τη φλεγμονή και τις οδούς σηματοδότησης

Επειδή ο καφές χωρίς καφεΐνη έδειξε παρόμοια αποτελέσματα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτές οι ενώσεις, και όχι η καφεΐνη, παίζουν κεντρικό ρόλο.

Σημαίνει αυτό ότι ο καφές βελτιώνει τη διάθεση;

Όχι άμεσα και αυτή είναι μια σημαντική διάκριση.

Η μελέτη δείχνει μια βιολογική σύνδεση, όχι ένα εγγυημένο αποτέλεσμα. Ο καφές μπορεί να υποστηρίζει αλλαγές στο έντερο, που σχετίζονται με τη ρύθμιση της διάθεσης, αλλά:

Οι επιδράσεις είναι πιθανώς μέτριες

Οι ατομικές αντιδράσεις ποικίλλουν

Άλλοι παράγοντες (ύπνος, άγχος, συνολική διατροφή) παραμένουν πιο σημαντικοί

Πρακτικά: Ο καφές δεν αποτελεί θεραπεία για τις διαταραχές της διάθεσης, αλλά μπορεί να είναι ένα μικρό μέρος μιας ευρύτερης εικόνας.

Τι γίνεται με τα επίπεδα άγχους;

Η σύνδεση εντέρου-εγκεφάλου μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα αντιδρά στο στρες.

Εάν οι αλλαγές στα βακτήρια του εντέρου, που σχετίζονται με τον καφέ, υποστηρίζουν πιο υγιείς οδούς σηματοδότησης, θα μπορούσαν να συμβάλουν σε:

Πιο ισορροπημένες αντιδράσεις στο άγχος

Μειωμένη φλεγμονή

Βελτιωμένη ανθεκτικότητα με την πάροδο του χρόνου

Ωστόσο, η καθαυτή καφεΐνη μπορεί να αυξήσει το άγχος σε ορισμένα άτομα, γι' αυτό και τα ευρήματα για την καφεΐνη είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Συχνές Ερωτήσεις

Επηρεάζει ο καφές τη διάθεση όλων με τον ίδιο τρόπο;

Όχι. Οι ατομικές αντιδράσεις ποικίλλουν σημαντικά. Κάποιοι μπορεί να αισθάνονται πιο ήρεμοι ή πιο συγκεντρωμένοι, ενώ άλλοι (ειδικά όσοι είναι ευαίσθητοι στην καφεΐνη) μπορεί να βιώσουν αυξημένο άγχος ή ανησυχία, ανεξάρτητα από πιθανές επιπτώσεις που σχετίζονται με το έντερο.

Πόσο καιρό χρειάζεται ο καφές για να επηρεάσει το μικροβίωμα του εντέρου;

Οι αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου συνήθως συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου με την τακτική κατανάλωση, όχι από την περιστασιακή πρόσληψη. Η μελέτη αντικατοπτρίζει τα συνήθη πρότυπα κατανάλωσης καφέ και όχι τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις.

Μπορεί η προσθήκη ζάχαρης ή γάλακτος να αλλάξει αυτές τις επιπτώσεις;

Ναι. Πρόσθετα όπως η ζάχαρη μπορούν να επηρεάσουν το μικροβίωμα του εντέρου ανεξάρτητα, ενδεχομένως αντισταθμίζοντας ορισμένες από τις ευεργετικές επιδράσεις που συνδέονται με τις φυσικές ενώσεις του καφέ.

Υπάρχει κάποια βέλτιστη ποσότητα καφέ για οφέλη στο έντερο και τη διάθεση;

Δεν υπάρχει ακριβής «βέλτιστη» ποσότητα που να έχει καθοριστεί από αυτήν την μελέτη. Η μέτρια πρόσληψη θεωρείται γενικά κατάλληλη, αλλά το ιδανικό επίπεδο εξαρτάται από την ατομική ανοχή και τη συνολική υγεία.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στον τρόπο που κατανοούμε τις επιδράσεις του καφέ. Πέρα από την ενέργεια και την εγρήγορση, μπορεί να επηρεάσει το μικροβίωμα του εντέρου και, μέσω αυτού, τα συστήματα που βοηθούν στη ρύθμιση της διάθεσης και του στρες.

Αν και ο αντίκτυπος είναι ανεπαίσθητος, ενισχύει μια ευρύτερη ιδέα: οι καθημερινές διατροφικές συνήθειες μπορούν να διαμορφώσουν όχι μόνο τη σωματική υγεία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν το σώμα και ο εγκέφαλος.

Πηγές:

medicalxpress.com

harvard.edu

nhs.uk

cdc.gov