Γέμισε γύρη η Νότια Ελλάδα: Πόσο επηρεάζεται η ατμόσφαιρα, η αναπνοή και οι αλλεργίες - Χάρτες

Η άνοιξη, και ιδιαίτερα ο Μάιος, στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα

Μάνος Χατζηγιάννης

Γέμισε γύρη η Νότια Ελλάδα: Πόσο επηρεάζεται η ατμόσφαιρα, η αναπνοή και οι αλλεργίες - Χάρτες
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε βάσανο εξελίσσεται η γύρη αυτήν την εποχή, ιδίως έπειτα από την υποχώρηση των απρόσμενων χειμωνιάτικων καιρικών φαινομένων, τα οποία ήταν το χαρακτηριστικό των πρώτων ημερών του Μαϊου.

Όπως αναφέρει το meteo.gr, η άνοιξη, και ιδιαίτερα ο Μάιος, στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, κυρίως από γρασίδι και ελιά, οι οποίες αναλόγως τους ανέμους που επικρατούν στην ατμόσφαιρα δύνανται να επηρεάζουν και περιοχές μακριά από τις πηγές εκπομπής.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων γύρης από ελιά (Εικόνα 1) και γρασίδι (Εικόνα 2) στην Ελλάδα για το μεσημέρι της Τρίτης 05 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00.

Αναμένονται υψηλής συγκεντρώσεις γύρης από ελιά στη Νότια Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Στερεά Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, καθώς επίσης και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στη Χαλκιδική. Οι συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι αναμένονται σε μέτρια επίπεδα σε όλη τη χώρα.

Η επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αξιοποιώντας δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, και παρέχει τόσο χάρτες χωρικής πρόγνωσης γύρης από γρασίδι και ελιά για όλη την Ελλάδα, όσο και συγκεκριμένες προγνώσεις για όλα τα σημεία του δικτύου.

xartis1.jpg
xartis2.jpg

Τα συμπτώματα

Η γύρη αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες εποχικών αλλεργιών, προκαλώντας συμπτώματα που επιβαρύνουν το αναπνευστικό σύστημα, ειδικά την άνοιξη. Η γύρη σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρύπανση επιβαρύνει σημαντικά τους πνεύμονες.

Καθώς οι αλλεργίες αυτές συχνά συγχέονται με ιώσεις, ο ΕΟΔΥ και ειδικοί επισημαίνουν τα εξής για την προστασία:

Συμπτώματα Αλλεργίας στη Γύρη (Ρινίτιδα/Επιπεφυκίτιδα)

Μύτη: Έντονο φτέρνισμα, μπούκωμα, καταρροή και ρινική φαγούρα.

Μάτια: Κνησμός (φαγούρα), ερεθισμός και δακρύρροια.

Λαιμός/Αναπνευστικό: Φαγούρα στον ουρανίσκο, βήχας, δύσπνοια (ιδιαίτερα σε άτομα με άσθμα).

Δέρμα: Πιθανή εμφάνιση εξανθημάτων.

Προστασία και ΠρόληψηΠαρακολούθηση επιπέδων:

Επομένως η ενημέρωση για τις συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, είναι καθοριστικής σημασίας ειδικά για ευαίσθητους οργανισμούς, καθώς η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί απότομα.

Περιορισμός έκθεσης:

Αποφύγετε τις εξόδους τις ημέρες με υψηλό αέρα και υψηλές συγκεντρώσεις γύρης.

Αν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε αλλεργιολόγο ή πνευμονολόγο για την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή (αντιισταμινικά, σπρέι).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σκάφος διασωστών αναποδογύρισε στην προσπάθεια να φτάσει σε βυθισμένο γιοτ - Τρεις νεκροί

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Δεν απευθυνόμαστε στο ίδιο ακροατήριο που απευθύνεται ο κ. Τσίπρας»- Τι είπε για εκλογές

11:50ANNOUNCEMENTS

H 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στο Eleon Loft

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε πλήρως την πύλη εισόδου της Ελευσίνας»

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μηνύματα της επίσκεψης Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι: Δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος η Ελλάδα

11:39WHAT THE FACT

Ένας αστεροειδής θα συγκρουστεί με τη Γη: H NASA έχει ήδη προαναγγείλει την ημερομηνία

11:37ΕΛΛΑΔΑ

«Πιστεύω πως ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της Μυρτούς

11:27ΕΥ ΖΗΝ

Περιεμμηνόπαυση: 34 συμπτώματα που πολλές γυναίκες δεν αναγνωρίζουν

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Ερμούπολη – Αφαίρεσαν κοσμήματα μεγάλης αξίας

11:18LIFESTYLE

Η Κένταλ Τζένερ έκανε την ανατροπή στο Met Gala με την πιο λιτή εμφάνιση και «έκλεψε» την παράσταση

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε γύρη η Νότια Ελλάδα: Πόσο επηρεάζεται η ατμόσφαιρα, η αναπνοή και οι αλλεργίες - Χάρτες

11:10ΕΛΛΑΔΑ

ΑΛΦΑ PLUS: Το Career Upgrade ξεκινά στις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Μασέρ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ύστερα από καταγγελία 25χρονης τουρίστριας σε spa

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κίνα: Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - 26 νεκροί, 61 τραυματίες

11:02ANNOUNCEMENTS

Από το παρκέ στο γήπεδο της επιχειρηματικότητας: Ο Bruno Cerella μιλά για τη ζωή μετά το μπάσκετ και το νέο του επαγγελματικό βήμα – Όσα αποκάλυψε στη Ντορέττα Παπαδημητρίου και το Game On με χορηγό την Allwyn

11:00LIFESTYLE

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν το Σάββατο στη σκηνή του ΟΑΚΑ

11:00WHAT THE FACT

Τεράστια απάτη με mac n cheese στο Τέξας: Πάνω από 800 παραγγελίες και 80.000 δολάρια σε ένα σχεδόν τέλειο σχέδιο

10:55ΥΓΕΙΑ

Πώς ο καφές γίνεται όπλο στη μάχη κατά της γήρανσης

10:55LIFESTYLE

Καζάνι που βράζει ο ΣΚΑΪ – Οι διαρροές, η ενόχληση Κοσιώνη και η επόμενη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα - Πάργα

10:55LIFESTYLE

Καζάνι που βράζει ο ΣΚΑΪ – Οι διαρροές, η ενόχληση Κοσιώνη και η επόμενη μέρα

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Όλοι οι λαμπεροί σταρ που παρευρέθηκαν στο Met Gala 2026 - Ποιοι εντυπωσίασαν

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο - Βίντεο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι «κρουαζιέρες του θανάτου»: Τι συμβαίνει όταν υπάρχει νεκρός εν πλω, τα κωδικοποιημένα μηνύματα και τα αυτοσχέδια νεκροτομεία σε... κελάρια κρασιών

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί «γέμισε» ο Ευβοϊκός μωβ μέδουσες φέτος - Τι να κάνετε αν κολυμπούν δίπλα σας

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας του Νόλαν - Μια σκοτεινή ματιά στο ομηρικό έπος

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος - Πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Μασέρ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ύστερα από καταγγελία 25χρονης τουρίστριας σε spa

11:27ΕΥ ΖΗΝ

Περιεμμηνόπαυση: 34 συμπτώματα που πολλές γυναίκες δεν αναγνωρίζουν

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν θα χρειαστεί έως και ένα χρόνο για να αποκτήσει πυρηνικό όπλο - Η ζημιά στις εγκαταστάσεις είναι περιορισμένη παρά τις νέες επιθέσεις,

11:18LIFESTYLE

Η Κένταλ Τζένερ έκανε την ανατροπή στο Met Gala με την πιο λιτή εμφάνιση και «έκλεψε» την παράσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ