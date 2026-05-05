Γέμισε γύρη η Νότια Ελλάδα: Πόσο επηρεάζεται η ατμόσφαιρα, η αναπνοή και οι αλλεργίες - Χάρτες

Σε βάσανο εξελίσσεται η γύρη αυτήν την εποχή, ιδίως έπειτα από την υποχώρηση των απρόσμενων χειμωνιάτικων καιρικών φαινομένων, τα οποία ήταν το χαρακτηριστικό των πρώτων ημερών του Μαϊου.

Όπως αναφέρει το meteo.gr, η άνοιξη, και ιδιαίτερα ο Μάιος, στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, κυρίως από γρασίδι και ελιά, οι οποίες αναλόγως τους ανέμους που επικρατούν στην ατμόσφαιρα δύνανται να επηρεάζουν και περιοχές μακριά από τις πηγές εκπομπής.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων γύρης από ελιά (Εικόνα 1) και γρασίδι (Εικόνα 2) στην Ελλάδα για το μεσημέρι της Τρίτης 05 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00.

Αναμένονται υψηλής συγκεντρώσεις γύρης από ελιά στη Νότια Ελλάδα, και ιδιαίτερα στη Στερεά Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στη Ρόδο, καθώς επίσης και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στη Χαλκιδική. Οι συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι αναμένονται σε μέτρια επίπεδα σε όλη τη χώρα.

Η επιχειρησιακή μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αξιοποιώντας δεδομένα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, και παρέχει τόσο χάρτες χωρικής πρόγνωσης γύρης από γρασίδι και ελιά για όλη την Ελλάδα, όσο και συγκεκριμένες προγνώσεις για όλα τα σημεία του δικτύου.

Τα συμπτώματα

Η γύρη αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες εποχικών αλλεργιών, προκαλώντας συμπτώματα που επιβαρύνουν το αναπνευστικό σύστημα, ειδικά την άνοιξη. Η γύρη σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρύπανση επιβαρύνει σημαντικά τους πνεύμονες.

Καθώς οι αλλεργίες αυτές συχνά συγχέονται με ιώσεις, ο ΕΟΔΥ και ειδικοί επισημαίνουν τα εξής για την προστασία:

Συμπτώματα Αλλεργίας στη Γύρη (Ρινίτιδα/Επιπεφυκίτιδα)

Μύτη: Έντονο φτέρνισμα, μπούκωμα, καταρροή και ρινική φαγούρα.

Μάτια: Κνησμός (φαγούρα), ερεθισμός και δακρύρροια.

Λαιμός/Αναπνευστικό: Φαγούρα στον ουρανίσκο, βήχας, δύσπνοια (ιδιαίτερα σε άτομα με άσθμα).

Δέρμα: Πιθανή εμφάνιση εξανθημάτων.

Προστασία και ΠρόληψηΠαρακολούθηση επιπέδων:

Επομένως η ενημέρωση για τις συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, είναι καθοριστικής σημασίας ειδικά για ευαίσθητους οργανισμούς, καθώς η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί απότομα.

Περιορισμός έκθεσης:

Αποφύγετε τις εξόδους τις ημέρες με υψηλό αέρα και υψηλές συγκεντρώσεις γύρης.

Αν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε αλλεργιολόγο ή πνευμονολόγο για την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή (αντιισταμινικά, σπρέι).

Διαβάστε επίσης