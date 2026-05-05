Αυστραλία: Σκάφος διασωστών αναποδογύρισε στην προσπάθεια να φτάσει σε βυθισμένο γιοτ - Τρεις νεκροί

Το σκάφος των διασωστών προσέκρουσε σε έναν κυματοθραύστη με αποτέλεσμα να διαλυθεί και να βυθιστεί

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αυστραλία, όταν ένα σκάφος που μετέφερε διασώστες αναποδογύρισε στην προσπάθεια να φτάσει ένα γιοτ το οποίο είχε βυθιστεί στα ανοικτά της Νέας Νότιας Ουαλίας. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και δύο διασώστες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν στις 18:15 (τοπική ώρα), έπειτα από αναφορά ότι ένα γιοτ βρισκόταν σε κίνδυνο κοντά στο South Ballina, ενός δημοφιλούς παραθαλάσσιου προορισμού κοντά στα σύνορα της Νέας Νότιας Ουαλίας και του Κουίνσλαντ.

Ένα πλήρωμα έξι ατόμων της Marine Rescue NSW έσπευσε στο σημείο, αλλά το σκάφος τους ανατράπηκε λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με την αστυνομία. Δύο διασώστες, ηλικίας 78 και 62 ετών, έχασαν τη ζωή τους.

Οι υπόλοιποι τέσσερις διασώστες κατάφεραν να φτάσουν στην ακτή με ελαφρά τραύματα και η έρευνα διακόπηκε, αφού επιβεβαιώθηκε η ασφάλεια όλων.

Η σορός ενός τρίτου άνδρα, ηλικίας περίπου 55 ετών, βρέθηκε στην στεριά κοντά στο σημείο και δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί επίσημα.

«Ήταν μια φρικτή νύχτα για τη Marine Rescue NSW και προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι η υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων και των εθελοντών μας», δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της εθελοντικής οργάνωσης.

Ο επικεφαλής της Marine Rescue NSW, Τοντ Άντριους, δήλωσε ότι ο θάνατος των δύο διασωστών αποτελεί μια σοβαρή υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές.

«Αυτοί οι δύο άνδρες υπηρετούσαν την τοπική τους κοινότητα και έκαναν την υπέρτατη θυσία για να βοηθήσουν τους άλλους», δήλωσε ο ίδιος.

Το σκάφος των διασωστών προσέκρουσε σε έναν κυματοθραύστη με αποτέλεσμα να διαλυθεί και να βυθιστεί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο αστυνομικός Τζο ΜακΝάλτι της Διοίκησης Θαλάσσιων Περιοχών της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι δύτες ενδέχεται να επιστρέψουν στον τόπο του δυστυχήματος την Πέμπτη για να ανακτήσουν περισσότερα στοιχεία, καθώς η αστυνομία διερευνά πώς το σκάφος βρέθηκε τόσο κοντά στον κυματοθραύστη.

Ένα ελικόπτερο ανέσυρε τη σορό του 78χρονου εθελοντή διασώστη, ενώ η σορός του 62χρονου διασώστη βρέθηκε στην άμμο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα άλλα τέσσερα μέλη του πληρώματος του σκάφους διάσωσης – ηλικίας 55, 75 και δύο 61 ετών – έλαβαν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπεία.

