Ένας αστεροειδής θα συγκρουστεί με τη Γη: H NASA έχει ήδη προαναγγείλει την ημερομηνία

Τι είναι ο 2024 YR4 και γιατί παρακολουθείται

Δημήτρης Δρίζος

Ένας αστεροειδής θα συγκρουστεί με τη Γη: H NASA έχει ήδη προαναγγείλει την ημερομηνία
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η NASA παρακολουθεί στενά τον αστεροειδή 2024 YR4, ένα ουράνιο σώμα που κατατάσσεται στην κατηγορία των αντικειμένων κοντά στη Γη (Near-Earth Objects – NEOs). Οι τελευταίες αναλύσεις έχουν προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία υπάρχει πιθανότητα πρόσκρουσης, ενεργοποιώντας διεθνή πρωτόκολλα πλανητικής άμυνας, αν και ο συνολικός κίνδυνος παραμένει χαμηλός.

Η συνεχής παρακολούθηση τέτοιων σωμάτων αποτελεί βασικό πυλώνα επιστημονικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην έγκαιρη πρόβλεψη πιθανών σεναρίων, ακόμη κι αν αυτά θεωρούνται απίθανα, αλλά δυνητικά κρίσιμα.

Με την πρόοδο των ερευνών, οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να βελτιώσουν σημαντικά τους υπολογισμούς της τροχιάς του αστεροειδούς, περιορίζοντας τα πιο ανησυχητικά σενάρια και εστιάζοντας πλέον στην τεχνική αξιολόγηση του φαινομένου.

Τι είναι ο 2024 YR4 και γιατί παρακολουθείται

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το μέγεθος του αστεροειδούς κυμαίνεται μεταξύ 40 και 90 μέτρων σε διάμετρο, μια παράμετρος καθοριστική για τις πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση εισόδου στην ατμόσφαιρα της Γης.

Ο 2024 YR4 ανήκει στην κατηγορία των NEOs, δηλαδή βραχωδών σωμάτων που κατά περιόδους διασχίζουν περιοχές κοντά στην τροχιά του πλανήτη μας.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η NASA παρακολουθεί τέτοιους αστεροειδείς μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου τηλεσκοπίων, ενισχύοντας τη δυνατότητα αντίδρασης απέναντι σε γεγονότα χαμηλής πιθανότητας αλλά υψηλής επίδρασης.

Η κρίσιμη ημερομηνία και οι πιθανότητες πρόσκρουσης

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2032 υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης του αστεροειδούς στη Γη. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν εντοπίστηκε αρχικά, η πιθανότητα αυτή ήταν σημαντικά υψηλότερη, ωστόσο μειώνεται όσο προστίθενται νέα στοιχεία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες μεταβολές είναι απολύτως φυσιολογικές και αποτελούν μέρος της συνεχούς επικαιροποίησης των δεδομένων, χωρίς να υποδηλώνουν άμεση απειλή.

Παρόλα αυτά, η πιθανότητα έχει ξεπεράσει το όριο του 1%, ένα τεχνικό κατώφλι που ενεργοποιεί διεθνείς διαδικασίες ενημέρωσης και συντονισμού μεταξύ επιστημονικών φορέων.

Τι θα συνέβαινε σε περίπτωση πρόσκρουσης

Σύμφωνα με επιστημονικά μοντέλα, ένας αστεροειδής αυτού του μεγέθους είναι πιθανό να διαλυθεί και να εκραγεί στην ατμόσφαιρα πριν φτάσει στο έδαφος.

Αν το φαινόμενο σημειωνόταν πάνω από θάλασσα, η δημιουργία τσουνάμι θεωρείται απίθανη. Αντίθετα, σε περίπτωση έκρηξης πάνω από κατοικημένες περιοχές, ένα σώμα 40 έως 60 μέτρων θα μπορούσε να προκαλέσει θραύση τζαμιών και περιορισμένες υλικές ζημιές.

Στο λιγότερο πιθανό σενάριο όπου το μέγεθος προσεγγίζει τα 90 μέτρα, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι πιο σοβαρές, με εκτεταμένες ζημιές σε αστικά κέντρα και την ευρύτερη περιοχή.

Πώς προβλέπεται η πορεία των αστεροειδών

Η παρακολούθηση του 2024 YR4 γίνεται μέσω του προγράμματος Near-Earth Object Observation, το οποίο συνδυάζει επίγεια τηλεσκόπια με εξελιγμένα υπολογιστικά μοντέλα.

Κάθε νέο σύνολο δεδομένων επιτρέπει την αναθεώρηση της τροχιάς του αστεροειδούς για τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες.

Οι επίσημες ενημερώσεις δημοσιεύονται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος Sentry, όπου οι πιθανότητες πρόσκρουσης αναπροσαρμόζονται διαρκώς, καθώς βελτιώνεται η ακρίβεια των διαθέσιμων πληροφοριών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σκάφος διασωστών αναποδογύρισε στην προσπάθεια να φτάσει σε βυθισμένο γιοτ - Τρεις νεκροί

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Δεν απευθυνόμαστε στο ίδιο ακροατήριο που απευθύνεται ο κ. Τσίπρας»- Τι είπε για εκλογές

11:50ANNOUNCEMENTS

H 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στο Eleon Loft

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε πλήρως την πύλη εισόδου της Ελευσίνας»

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μηνύματα της επίσκεψης Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι: Δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος η Ελλάδα

11:39WHAT THE FACT

Ένας αστεροειδής θα συγκρουστεί με τη Γη: H NASA έχει ήδη προαναγγείλει την ημερομηνία

11:37ΕΛΛΑΔΑ

«Πιστεύω πως ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της Μυρτούς

11:27ΕΥ ΖΗΝ

Περιεμμηνόπαυση: 34 συμπτώματα που πολλές γυναίκες δεν αναγνωρίζουν

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στην Ερμούπολη – Αφαίρεσαν κοσμήματα μεγάλης αξίας

11:18LIFESTYLE

Η Κένταλ Τζένερ έκανε την ανατροπή στο Met Gala με την πιο λιτή εμφάνιση και «έκλεψε» την παράσταση

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέμισε γύρη η Νότια Ελλάδα: Πόσο επηρεάζεται η ατμόσφαιρα, η αναπνοή και οι αλλεργίες - Χάρτες

11:10ΕΛΛΑΔΑ

ΑΛΦΑ PLUS: Το Career Upgrade ξεκινά στις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Μασέρ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ύστερα από καταγγελία 25χρονης τουρίστριας σε spa

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κίνα: Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - 26 νεκροί, 61 τραυματίες

11:02ANNOUNCEMENTS

Από το παρκέ στο γήπεδο της επιχειρηματικότητας: Ο Bruno Cerella μιλά για τη ζωή μετά το μπάσκετ και το νέο του επαγγελματικό βήμα – Όσα αποκάλυψε στη Ντορέττα Παπαδημητρίου και το Game On με χορηγό την Allwyn

11:00LIFESTYLE

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν το Σάββατο στη σκηνή του ΟΑΚΑ

11:00WHAT THE FACT

Τεράστια απάτη με mac n cheese στο Τέξας: Πάνω από 800 παραγγελίες και 80.000 δολάρια σε ένα σχεδόν τέλειο σχέδιο

10:55ΥΓΕΙΑ

Πώς ο καφές γίνεται όπλο στη μάχη κατά της γήρανσης

10:55LIFESTYLE

Καζάνι που βράζει ο ΣΚΑΪ – Οι διαρροές, η ενόχληση Κοσιώνη και η επόμενη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα - Πάργα

10:55LIFESTYLE

Καζάνι που βράζει ο ΣΚΑΪ – Οι διαρροές, η ενόχληση Κοσιώνη και η επόμενη μέρα

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Όλοι οι λαμπεροί σταρ που παρευρέθηκαν στο Met Gala 2026 - Ποιοι εντυπωσίασαν

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο - Βίντεο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι «κρουαζιέρες του θανάτου»: Τι συμβαίνει όταν υπάρχει νεκρός εν πλω, τα κωδικοποιημένα μηνύματα και τα αυτοσχέδια νεκροτομεία σε... κελάρια κρασιών

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί «γέμισε» ο Ευβοϊκός μωβ μέδουσες φέτος - Τι να κάνετε αν κολυμπούν δίπλα σας

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας του Νόλαν - Μια σκοτεινή ματιά στο ομηρικό έπος

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος - Πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Μασέρ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ύστερα από καταγγελία 25χρονης τουρίστριας σε spa

11:27ΕΥ ΖΗΝ

Περιεμμηνόπαυση: 34 συμπτώματα που πολλές γυναίκες δεν αναγνωρίζουν

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν θα χρειαστεί έως και ένα χρόνο για να αποκτήσει πυρηνικό όπλο - Η ζημιά στις εγκαταστάσεις είναι περιορισμένη παρά τις νέες επιθέσεις,

11:18LIFESTYLE

Η Κένταλ Τζένερ έκανε την ανατροπή στο Met Gala με την πιο λιτή εμφάνιση και «έκλεψε» την παράσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ