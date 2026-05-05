Ένας αστεροειδής θα συγκρουστεί με τη Γη: H NASA έχει ήδη προαναγγείλει την ημερομηνία

Η NASA παρακολουθεί στενά τον αστεροειδή 2024 YR4, ένα ουράνιο σώμα που κατατάσσεται στην κατηγορία των αντικειμένων κοντά στη Γη (Near-Earth Objects – NEOs). Οι τελευταίες αναλύσεις έχουν προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία υπάρχει πιθανότητα πρόσκρουσης, ενεργοποιώντας διεθνή πρωτόκολλα πλανητικής άμυνας, αν και ο συνολικός κίνδυνος παραμένει χαμηλός.

Η συνεχής παρακολούθηση τέτοιων σωμάτων αποτελεί βασικό πυλώνα επιστημονικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην έγκαιρη πρόβλεψη πιθανών σεναρίων, ακόμη κι αν αυτά θεωρούνται απίθανα, αλλά δυνητικά κρίσιμα.

Με την πρόοδο των ερευνών, οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να βελτιώσουν σημαντικά τους υπολογισμούς της τροχιάς του αστεροειδούς, περιορίζοντας τα πιο ανησυχητικά σενάρια και εστιάζοντας πλέον στην τεχνική αξιολόγηση του φαινομένου.

Τι είναι ο 2024 YR4 και γιατί παρακολουθείται

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το μέγεθος του αστεροειδούς κυμαίνεται μεταξύ 40 και 90 μέτρων σε διάμετρο, μια παράμετρος καθοριστική για τις πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση εισόδου στην ατμόσφαιρα της Γης.

Ο 2024 YR4 ανήκει στην κατηγορία των NEOs, δηλαδή βραχωδών σωμάτων που κατά περιόδους διασχίζουν περιοχές κοντά στην τροχιά του πλανήτη μας.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η NASA παρακολουθεί τέτοιους αστεροειδείς μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου τηλεσκοπίων, ενισχύοντας τη δυνατότητα αντίδρασης απέναντι σε γεγονότα χαμηλής πιθανότητας αλλά υψηλής επίδρασης.

Η κρίσιμη ημερομηνία και οι πιθανότητες πρόσκρουσης

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2032 υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης του αστεροειδούς στη Γη. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν εντοπίστηκε αρχικά, η πιθανότητα αυτή ήταν σημαντικά υψηλότερη, ωστόσο μειώνεται όσο προστίθενται νέα στοιχεία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες μεταβολές είναι απολύτως φυσιολογικές και αποτελούν μέρος της συνεχούς επικαιροποίησης των δεδομένων, χωρίς να υποδηλώνουν άμεση απειλή.

Παρόλα αυτά, η πιθανότητα έχει ξεπεράσει το όριο του 1%, ένα τεχνικό κατώφλι που ενεργοποιεί διεθνείς διαδικασίες ενημέρωσης και συντονισμού μεταξύ επιστημονικών φορέων.

Τι θα συνέβαινε σε περίπτωση πρόσκρουσης

Σύμφωνα με επιστημονικά μοντέλα, ένας αστεροειδής αυτού του μεγέθους είναι πιθανό να διαλυθεί και να εκραγεί στην ατμόσφαιρα πριν φτάσει στο έδαφος.

Αν το φαινόμενο σημειωνόταν πάνω από θάλασσα, η δημιουργία τσουνάμι θεωρείται απίθανη. Αντίθετα, σε περίπτωση έκρηξης πάνω από κατοικημένες περιοχές, ένα σώμα 40 έως 60 μέτρων θα μπορούσε να προκαλέσει θραύση τζαμιών και περιορισμένες υλικές ζημιές.

Στο λιγότερο πιθανό σενάριο όπου το μέγεθος προσεγγίζει τα 90 μέτρα, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι πιο σοβαρές, με εκτεταμένες ζημιές σε αστικά κέντρα και την ευρύτερη περιοχή.

Πώς προβλέπεται η πορεία των αστεροειδών

Η παρακολούθηση του 2024 YR4 γίνεται μέσω του προγράμματος Near-Earth Object Observation, το οποίο συνδυάζει επίγεια τηλεσκόπια με εξελιγμένα υπολογιστικά μοντέλα.

Κάθε νέο σύνολο δεδομένων επιτρέπει την αναθεώρηση της τροχιάς του αστεροειδούς για τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες.

Οι επίσημες ενημερώσεις δημοσιεύονται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος Sentry, όπου οι πιθανότητες πρόσκρουσης αναπροσαρμόζονται διαρκώς, καθώς βελτιώνεται η ακρίβεια των διαθέσιμων πληροφοριών.