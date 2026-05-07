Δολοφονία - Κρήτη: Καταγγελίες, απειλές, ξυλοδαρμοί και το προαίσθημα για το ματωμένο τέλος

Η τραγωδία γραφόταν επί 2,5 χρόνια

Κατερίνα Ρίστα

  • Η τραγωδία στην Κρήτη ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2023 μετά από θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε δύο νεαρούς, μεταξύ αυτών και ο φίλος του θύματος της δολοφονίας.
  • Από το 2024 έως λίγο πριν τη δολοφονία, υπήρξαν καταγγελίες, απειλές, περιστατικά βίας και περιοριστικοί όροι που απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές.
  • Τον Δεκέμβριο του 2024 καταγράφηκε βίαιο επεισόδιο με χρήση όπλου και τραυματισμούς, με τον πατέρα του φίλου του νεκρού στο τροχαίο να συλλαμβάνεται ως ύποπτος.
  • Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στον κατηγορούμενο, αλλά το 2026 παραβίασε δικαστικές αποφάσεις, γεγονός που οδήγησε σε νέα σύλληψη και περαιτέρω δικαστική διερεύνηση.
  • Παράλληλα, ερευνήθηκε φθορά σε κολόνα φωτισμού στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, που σχετιζόταν με το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου.
Η τραγωδία στην Κρήτη άρχισε να γράφεται λίγες μέρες μετά το θάνατο του Γιώργου. Το Νοέμβριο του 2023. Όταν το 17χρονο παλικάρι εξέπνευσε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μετά το φρικτό τροχαίο που είχε με τον φίλο του Νικήτα. Ο φίλος του άντεξε και τα κατάφερε μέχρι που έσβησε κι εκείνος από τα χέρια του πατέρα του κολλητού του 3 χρόνια αργότερα.

Καταγγελίες, συλλήψεις, περιοριστικοί όροι και σοβαρά περιστατικά βίας απασχόλησαν επανειλημμένα τις αστυνομικές αρχές από το 2024 μέχρι κι ένα μήνα πριν την εν ψυχρώ εκτέλεση.

Η υπόθεση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024, όταν μέλη της οικογένειας του 21χρονου προσήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου καταγγέλλοντας απειλές σε βάρος τους από μέλη της άλλης οικογένειας. Σύμφωνα με τις αστυνομικές ενέργειες που ακολούθησαν, οι καταγγελλόμενοι κλήθηκαν από τις αρχές, ενημερώθηκαν για τα παράπονα εις βάρος τους και αρνήθηκαν τις κατηγορίες, παρουσιάζοντας τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα. Τότε, οι αστυνομικοί περιορίστηκαν σε συστάσεις προς όλες τις πλευρές ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση.

Επεισόδιο βίας με όπλο και τραυματισμό

Η κατάσταση όμως φαίνεται πως κλιμακώθηκε δραματικά τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου 2024.

Το θύμα της δολοφονίας κατήγγειλε στις αρχές ότι δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι του από άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά, το οποίο τον χτύπησε με ξύλινο αντικείμενο στα χέρια και στα πόδια. Σύμφωνα με την καταγγελία, ακολούθησε πυροβολισμός προς την κατεύθυνσή του χωρίς να υπάρξει τραυματισμός από το όπλο.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε μαρτυρία συγγενικού προσώπου του παθόντα, το οποίο φέρεται να αναγνώρισε τον δράστη δείχνοντας τον πατέρα του κολλητού του που έχασε στο τροχαίο δυστύχημα.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε σύλληψη εντός των ορίων του αυτοφώρου, ενώ πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του κατηγορουμένου παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Παράλληλα διατάχθηκαν:

  • λήψη δειγμάτων για εντοπισμό ιχνών πυρίτιδας,
  • ιατροδικαστικές εξετάσεις,
  • καθώς και διοικητική αφαίρεση κυνηγετικού όπλου που κατείχε νόμιμα ο κατηγορούμενος.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς η χρήση όπλου σε μια ήδη τεταμένη προσωπική διαμάχη θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη.

Περιοριστικοί όροι και νέα σύλληψη

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησε αργότερα στην επιβολή περιοριστικών όρων στον κατηγορούμενο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν:

  • απαγόρευση εξόδου από τη χώρα,
  • απαγόρευση προσέγγισης των φερόμενων θυμάτων και των συγγενών τους σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων,
  • καθώς και κάθε μορφής επικοινωνίας μαζί τους.

Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκε νέο επεισόδιο στην ίδια διαμάχη. Το θύμα της εν ψυχρώ εκτέλεσης κατήγγειλε παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Ο καταγγελλόμενος παρουσιάστηκε αργότερα αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου και συνελήφθη. Με προφορική εντολή εισαγγελικού λειτουργού αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα, ενώ η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και ενημερώθηκε αρμοδίως το Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών.

Παράλληλη έρευνα για φθορά στην παραλιακή λεωφόρο

Την ίδια περίοδο, οι αστυνομικές αρχές ερευνούσαν και ένα διαφορετικό περιστατικό που συνδέθηκε έμμεσα με το κλίμα έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με την έρευνα, άγνωστοι προκάλεσαν φθορά σε μεταλλική κολόνα φωτισμού στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, αποξηλώνοντάς την λίγες ημέρες μετά από το φρικτό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κολώνα ήταν εκείνη πάνω στην οποία είχε σημειωθεί η πρόσκρουση των δύο νεαρών στο δυστύχημα που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

