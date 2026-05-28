Ο Αϊνστάιν ίσως είχε κάνει λάθος: Νέα μελέτη υποδηλώνει την ύπαρξη μιας πέμπτης δύναμης

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες εργάζονται με τις τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις που, σύμφωνα με τη φυσική, διαμορφώνουν ολόκληρο το σύμπαν: τη βαρύτητα, τον ηλεκτρομαγνητισμό και τις ισχυρές και ασθενείς πυρηνικές δυνάμεις.

Όμως μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι η πραγματικότητα μπορεί να είναι πιο περίπλοκη. Ερευνητές έχουν επαναφέρει την πιθανότητα ύπαρξης μιας πέμπτης δύναμης της φύσης.

Οι αστρονόμοι αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό ένα παράξενο πρόβλημα. Σε μεγάλες κλίμακες, το σύμπαν δεν συμπεριφέρεται όπως θα προέβλεπε η γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Οι γαλαξίες περιστρέφονται υπερβολικά γρήγορα και η διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται. Οι επιστήμονες, επομένως, υποθέτουν την ύπαρξη της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας.

Όμως μέσα στο ηλιακό σύστημα, όλα λειτουργούν σχεδόν τέλεια. Οι πλανήτες κινούνται σε τροχιές ακριβώς όπως έχουν υπολογιστεί και τα διαστημικά σκάφη κινούνται με εξαιρετική ακρίβεια.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, ο λόγος μπορεί να είναι απλός: η νέα δύναμη μπορεί να προσαρμόζεται στο περιβάλλον.

Θα ήταν σχεδόν αόρατη στον πυκνό χώρο γύρω από αστέρια και πλανήτες, αλλά στο μακρινό σύμπαν θα μπορούσε να επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξή του. Οι επιστήμονες πιστεύουν πλέον ότι η ανίχνευσή της θα απαιτήσει μια νέα γενιά εξαιρετικά ευαίσθητων πειραμάτων και διαστημικών αποστολών.

Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την κατανόησή μας για τη βαρύτητα και για τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας του σύμπαντος.