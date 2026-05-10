Η μυστική ομάδα των Ισραηλινών κομάντο μέσα στο Ιράκ αποκαλύπτεται- Γιατί δεν χρειάστηκε να επέμβουν

Η παρουσία ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ στο Ιράκ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν αποκαλύπτεται πλέον με περισσότερες λεπτομέρειες, μετά από σχετικά δημοσιεύματα της The Wall Street Journal και καταρινών μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με την The Jerusalem Post, έως σήμερα οι πληροφορίες αυτές παρέμεναν εκτός δημοσιότητας λόγω στρατιωτικής λογοκρισίας.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν αναπτύξει μυστικά μικρή ομάδα διάσωσης εντός του Ιράκ, με αποστολή την άμεση επέμβαση σε περίπτωση κατάρριψης ισραηλινού μαχητικού αεροσκάφους κατά τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Παράλληλα, ειδικές μονάδες διάσωσης των IDF φέρεται να είχαν τοποθετηθεί σε καίρια σημεία της ιρακινής επικράτειας, ώστε να μπορούν να ανακτήσουν πιλότους που ενδεχομένως θα πραγματοποιούσαν αναγκαστική προσγείωση ή θα καταρρίπτονταν κατά τη διάρκεια αποστολών.

Τελικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κανένας Ισραηλινός πιλότος δεν καταρρίφθηκε και οι ομάδες διάσωσης δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν. Ωστόσο, αμερικανικά αεροσκάφη φέρεται να καταρρίφθηκαν, με τις δυνάμεις των ΗΠΑ να πραγματοποιούν επιχειρήσεις διάσωσης σε πραγματικό χρόνο.

Η Jerusalem Post υπενθυμίζει επίσης ότι ήδη από τις 6 Απριλίου η ισραηλινή στρατιωτική λογοκρισία είχε επιτρέψει τη δημοσιοποίηση ορισμένων στοιχείων από συνέντευξη του διοικητή της αεροπορικής βάσης Hatzerim, ταξιάρχου R., ο οποίος διοικεί μοίρες μαχητικών F-15 και F-16.

Ο ίδιος περιέγραψε τη συνεργασία με την αμερικανική αεροπορία ως «ιστορική και άνευ προηγουμένου», σημειώνοντας ότι το Ισραήλ δεν είχε ξανασυνεργαστεί επιχειρησιακά σε τέτοιο βαθμό με άλλη χώρα.

«Προσωπικά βρισκόμουν καθ’ οδόν για επίθεση στο Ιράν και ανεφοδιαζόμουν πάνω από το Ιράκ μαζί με αμερικανικές δυνάμεις, μιλώντας στα αγγλικά και εξηγώντας ολόκληρη την αποστολή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο ταξίαρχος δεν ήταν ο μοναδικός Ισραηλινός πιλότος που πέταξε μέσω του ιρακινού εναέριου χώρου.

Παράλληλα, η Jerusalem Post σημειώνει ότι ήδη πριν από τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς, η ισραηλινή λογοκρισία είχε επιτρέψει κατά διαστήματα τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για περιορισμένες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον ιρανικών δυνάμεων στο Ιράκ, οι οποίες –σύμφωνα με το Τελ Αβίβ– επιχειρούσαν να εγκαταστήσουν πυραυλικά συστήματα με στόχο το Ισραήλ.

Ξένα μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ακόμη περισσότερες πληροφορίες για ανάλογες επιχειρήσεις με στόχο την εξουδετέρωση τέτοιων απειλών.