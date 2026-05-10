Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η δολοφονία στον Λουδία Ποταμό – Τον εκτέλεσαν και έδεσαν με τούβλα το πτώμα

Τις τελευταίες ώρες στελέχη της ΕΜΑΚ πραγματοποιούν έρευνες στον Λουδία για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της σορού

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της σορού ενός 54χρονου άνδρα στον ποταμό Λουδία, στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας με πυροβολισμό, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στις Αρχές, το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως τρεις άνδρες -ο δολοφονημένος και οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 44 και 43 ετών- μετέβησαν σε σπίτι ενός Ρομά στην περιοχή των Κυμίνων, προκειμένου να πάρουν ναρκωτικές ουσίες που φέρεται να είχε κρύψει στο σημείο το θύμα.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, στο σημείο δεν υπήρχαν τα ναρκωτικά που περίμεναν να βρουν. Τότε ο άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε το θύμα, άρπαξε το όπλο του τρίτου της παρέας και τον εκτέλεσε με μία σφαίρα στο κεφάλι, θεωρώντας πως εκείνος τον είχε κοροϊδέψει.

Τόσο ο άνδρας που πυροβόλησε όσο και ο άλλος που ήταν παρών στο έγκλημα έχουν συλληφθεί και φέρονται να έχουν ισχυριστεί στους αστυνομικούς πως έριξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως έδεσαν τη σορό με τούβλα, ώστε να πάει στον πάτο του ποταμού. Στο σημείο του εγκλήματος οι Αρχές έχουν εντοπίσει έναν κάλυκα.

