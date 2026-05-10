Άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Τον πυροβόλησαν και πέταξαν το πτώμα του στον Λουδία

Ένα αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (09.05.2026) στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όπου δύο άνδρες πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα, πριν πετάξουν τη σορό του στον ποταμό Λουδία, σε προσπάθεια να καλύψουν τα ίχνη τους.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης σε σπίτι μεταξύ τριών ανδρών και δύο ατόμων από την κοινότητα των Ρομά. Αφορμή στάθηκε ένας έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στους Ρομά, που οδήγησε σε βίαιη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ένας από τους εμπλεκόμενους αφαίρεσε το όπλο του δεύτερου και πυροβόλησε θανάσιμα το θύμα.

Μετά το περιστατικό, οι δράστες μετέφεραν τη σορό και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα στοιχεία του εγκλήματος.

Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα από πολίτη που αντιλήφθηκε κάτι ύποπτο και έσπευσε στο σημείο. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ ξεκίνησαν έρευνα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες.

Οι άνδρες ομολόγησαν τόσο τη δολοφονία όσο και τη μεταφορά και απόρριψη της σορού στον ποταμό.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτενείς έρευνες για τον εντοπισμό της σορού, ενώ οι δράστες κρατούνται και ανακρίνονται.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που διερευνά περαιτέρω το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας.