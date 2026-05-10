Metallica: Οι «Τρύπες» απάντησαν για το «Δεν χωράς πουθενά» - «Έχει μείνει στην ιστορία»

Την επιλογή των Metallica να παίξουν στη χθεσινή συναυλία του ΟΑΚΑ ένα απόσπασμα από το κομμάτι «Δεν χωράς πουθενά» του συγκροτήματος «Τρύπες», σχολίασε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, ο οποίος υπήρξε βασικός κιθαρίστας του συγκροτήματος από το 1984 μέχρι τη διάλυσή του.

Ο Έλληνας μουσικός, σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρθηκε στην εκτέλεση του κομματιού από το δημοφιλές ξένο συγκρότημα που έδωσε χθες μια ιστορική συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το "Δεν χωράς πουθενά" αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».

Η ανάρτησή του

«Οι Metallica στη χθεσινοβραδυνή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του.

Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν ''καλά" αυτά τα κομμάτια.

Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ.

Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το "Δεν χωράς πουθενά" αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».

Διαβάστε επίσης