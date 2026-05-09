Οι Metallica έπαιξαν Ζορμπά και Τρύπες στη σκηνή του ΟΑΚΑ

Snapshot Οι Metallica ενσωμάτωσαν το συρτάκι του Ζορμπά στη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ.

Η μπάντα έπαιξε επίσης ένα μέρος από το τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά».

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ είναι κατάμεστη με περίπου 70.000 άτομα όλων των ηλικιών.

Η ένταση και ο ενθουσιασμός του κοινού προκάλεσαν μικροσεισμούς που καταγράφηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Snapshot powered by AI

«Άρωμα» Ελλάδας ενσωμάτωσαν οι Metallica στη μεγάλη τους συναυλία στο ΟΑΚΑ, καθώς σε ένα σημείο του σόου δεν δίστασαν να παίξουν το συρτάκι του Ζορμπά!

Οι θεατές έμειναν άφωνοι, χειροκροτώντας και επευφημώντας την επιλογή της heavy metal μπάντας να εντάξει στο πρόγραμμα, έστω και για μερικά δευτερόλεπτα το γνωστό συρτάκι!

Μάλιστα, λίγο αργότερα, έπαιξαν μέχρι και ένα σημείο από το τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά», του συγκροτήματος «Τρύπες», προκαλώντας ξανά την έκπληξη του κοινού!

Το εμβληματικό Nothing Else Matters

Athens do you want it heavy???

Κατάμεστο το ΟΑΚΑ για τη συναυλία των Metallica

Σχεδόν 70.000 άνθρωποι, όλων των ηλικιών, έχουν κατακλύσει το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Metallica, με την αγαπημένη μπάντα να βγαίνει στη σκηνή εν μέσω ουρλιαχτών και χειροκροτημάτων.

Μόλις άρχισε να ακούγεται το εισαγωγικό κομμάτι των Metallica στη σκηνή, ο κόσμος με υψωμένα τα κινητά για να απαθανατίσει τη στιγμή, άρχισε να φωνάζει και να κινείται στους ρυθμούς της μελωδίας.

Ο κόσμος δεν μπορεί να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του για την ιστορική εμφάνιση του heavy metal συγκροτήματος, με το σεισμογράφο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου να καταγράφει μέχρι και... μικροσεισμούς στην περιοχή, από την ένταση του κοινού.

