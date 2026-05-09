Μικροσεισμοί από τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ; Το Αστεροσκοπείο παρακολουθεί το φαινόμενο!

Δείτε τις καταγραφές σε πραγματικό χρόνο!

Σωτήρης Σκουλούδης

Μικροσεισμοί από τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ; Το Αστεροσκοπείο παρακολουθεί το φαινόμενο!
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί με... σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο!

Ο σκοπός είναι να εξεταστεί αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως «concert quakes». Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδωνθεατών μπορεί να αφήσει το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα».

Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο:Realtime Seismic Monitoring (https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Νίκη παραμονής για τους Αγρινιώτες

21:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξάρχεια: Καρέ καρέ η έφοδος σε σπίτι συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά – Πέντε συλλήψεις

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο Μαράθι – Την αναζητούσε η οικογένεια της από χθες

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης στο Newsbomb: «Δικαίωση οι αποκαλύψεις για τα UFO - Κι είμαστε μόνο στην αρχή, υπάρχουν κι ελληνικά x-files - Ποιος θα απολογηθεί για τη συγκάλυψη;»

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατέρρευσε μεγάλο μέρος του δυτικού τείχους στο Φρούριο Ιτζεδίν

20:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Metallica δονούν την Αττική: Σε εξέλιξη η ιστορική συναυλία, το ΟΑΚΑ «χορεύει» στους ρυθμούς τους

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τσουχτερό πρόστιμο για καύση απορριμμάτων

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Μικροσεισμοί από τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ; Το Αστεροσκοπείο παρακολουθεί το φαινόμενο!

20:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: «Να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας με συγκέντρωση» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

20:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Συνελήφθη 22χρονος με πάνω από μισό κιλό κοκαΐνης

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κω: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 37χρονος ανέβαινε σε ταράτσες και έκλεβε μπόιλερ

20:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Διπλό» στη Θεσσαλονίκη και πρωταθλητής στο βόλεϊ ο Παναθηναϊκός!

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός ελέγχου η σεξουαλική βία σε Ελλάδα και Ευρώπη: Αύξηση 145% σε 14 χρόνια - Οι αριθμοί-σοκ, οι αιτίες και το ρόλος της μετανάστευσης

19:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οθόνη γίγας 14 μέτρων για τη νέα εποχή των κινηματογράφων

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Υποχώρησε η άσφαλτος και «ρούφηξε» αυτοκίνητο - Βίντεο-ντοκουμέντο

19:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ξεκίνησε η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ: Στη σκηνή οι Gojira - Εν αναμονή των Metallica

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα άφιξη μεταναστών στα Χανιά – 40 άτομα εντοπίστηκαν στη θάλασσα νότια της Γαύδου

19:41ΕΘΝΙΚΑ

Το εμβληματικό βίντεο του ΥΠΕΘΑ για τη Γιορτή της Μητέρας - Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

19:36ΥΓΕΙΑ

Ο χανταϊός «πέρασε» και στην Ιταλία - Υπό επιτήρηση τέσσερα άτομα, σε καραντίνα μία γυναίκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό στην Καραϊβική

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Μικροσεισμοί από τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ; Το Αστεροσκοπείο παρακολουθεί το φαινόμενο!

20:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Metallica δονούν την Αττική: Σε εξέλιξη η ιστορική συναυλία, το ΟΑΚΑ «χορεύει» στους ρυθμούς τους

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

19:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωστή δικηγόρος «έφαγε» 15.000€ από οικογένεια και άφησε να χάσει το σπίτι της σε πλειστηριασμό

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης στο Newsbomb: «Δικαίωση οι αποκαλύψεις για τα UFO - Κι είμαστε μόνο στην αρχή, υπάρχουν κι ελληνικά x-files - Ποιος θα απολογηθεί για τη συγκάλυψη;»

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Υποχώρησε η άσφαλτος και «ρούφηξε» αυτοκίνητο - Βίντεο-ντοκουμέντο

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο Μαράθι – Την αναζητούσε η οικογένεια της από χθες

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνική ή τουρκική η χωριάτικη; Η σεφ που προκάλεσε «διπλωματικό επεισόδιο» για τη... σαλάτα μιλά στο Newsbomb

19:36ΥΓΕΙΑ

Ο χανταϊός «πέρασε» και στην Ιταλία - Υπό επιτήρηση τέσσερα άτομα, σε καραντίνα μία γυναίκα

16:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video με τις φάσεις της ντροπής από το Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά

19:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ξεκίνησε η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ: Στη σκηνή οι Gojira - Εν αναμονή των Metallica

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός ελέγχου η σεξουαλική βία σε Ελλάδα και Ευρώπη: Αύξηση 145% σε 14 χρόνια - Οι αριθμοί-σοκ, οι αιτίες και το ρόλος της μετανάστευσης

20:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Διπλό» στη Θεσσαλονίκη και πρωταθλητής στο βόλεϊ ο Παναθηναϊκός!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ