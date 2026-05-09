Ξεκίνησε η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ: Στη σκηνή οι Gojira - Εν αναμονή των Metallica

Το Ολυμπιακό Στάδιο είναι κατάμεστο από χιλιάδες φαν που περιμένουν την εμφάνιση των Metallica.

Οι Metallica θα εμφανιστούν περίπου στις 20:30 σε σκηνή 360 μοιρών, μετά από τις εμφανίσεις των Knocked Loose και Gojira.

Ξεκίνησε η μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, με το συγκρότημα Gojira να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη σκηνή.

Οι Gojira είναι γαλλικό groove metal συγκρότημα, οι οποίοι έδωσαν μια ιστορική συναυλία στο Accor Arena του Παρισιού την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025. Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε σταθμό, μετά την εμβληματική τους συμμετοχή στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024.

Κατάμεστο το ΟΑΚΑ για τους Metallica

Λίγη ώρα απομένει μέχρι οι Metallica να εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ για την ιστορική συναυλία που περιμένουν χιλιάδες φαν του δημοφιλούς συγκροτήματος.

Χιλιάδες κόσμου έφτασαν από το πρωί στο Ολυμπιακό Στάδιο, προκειμένου να περιμένουν πρώτοι στις μεγάλες ουρές που είχαν δημιουργηθεί στην είσοδο του συναυλιακού χώρου, ώστε να εξασφαλίσουν καλές θέσεις στη διάρκεια του σόου.

Από όταν άνοιξαν οι πύλες της αρένας, ο χώρος είναι κατάμεστος από κόσμο που αναμένει πως και πως την έναρξη της συναυλίας, ενώ απ'έξω αρκετοί είναι οι θαυμαστές του συγκροτήματος που αναζητούν ένα εισιτήριο για να μπορέσουν να εισέλθουν στον χώρο.

Ανάμεσά τους, ακόμα και τουρίστες, όπως ένας Ιταλός και δύο Γερμανοί που καταγράφηκαν από τον φακό του Newsbomb.gr να αναζητούν το πολυπόθητο χαρτάκι για να μπορέσουν να απολαύσουν κι αυτοί την αθηναϊκή εμφάνιση των Metallica.

