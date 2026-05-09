Metallica: Μέχρι και τουρίστες ψάχνουν εισιτήρια για την ιστορική συναυλία

Λίγη ώρα απομένει μέχρι οι Metallica να εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ για την ιστορική συναυλία που περιμένουν χιλιάδες φαν του δημοφιλούς συγκροτήματος.

Χιλιάδες κόσμου έφτασαν από το πρωί στο Ολυμπιακό Στάδιο, προκειμένου να περιμένουν πρώτοι στις μεγάλες ουρές που είχαν δημιουργηθεί στην είσοδο του συναυλιακού χώρου, ώστε να εξασφαλίσουν καλές θέσεις στη διάρκεια του σόου.

Από όταν άνοιξαν οι πύλες της αρένας, ο χώρος είναι κατάμεστος από κόσμο που αναμένει πως και πως την έναρξη της συναυλίας, ενώ απ'έξω αρκετοί είναι οι θαυμαστές του συγκροτήματος που αναζητούν ένα εισιτήριο για να μπορέσουν να εισέλθουν στον χώρο.

Ανάμεσά τους, ακόμα και τουρίστες, όπως ένας Ιταλός και δύο Γερμανοί που καταγράφηκαν από τον φακό του Newsbomb.gr να αναζητούν το πολυπόθητο χαρτάκι για να μπορέσουν να απολαύσουν κι αυτοί την αθηναϊκή εμφάνιση των Metallica.

Διαβάστε επίσης