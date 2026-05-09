Οι Metallica δονούν την Αττική: Σε εξέλιξη η ιστορική συναυλία, το ΟΑΚΑ «χορεύει» στους ρυθμούς τους

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Σχεδόν 70.000 άτομα βρίσκονται στη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ.
  • Η ένταση και ο ενθουσιασμός του κοινού προκάλεσαν μικροσεισμούς που κατέγραψε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
  • Πριν τους Metallica, εμφανίστηκαν οι Gojira, που πρόσφατα έδωσαν σημαντική συναυλία στο Παρίσι και συμμετείχαν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024.
  • Ο χώρος ήταν πλήρης από νωρίς, με πολυάριθμους θεατές να σχηματίζουν μεγάλες ουρές για καλές θέσεις.
Σχεδόν 70.000 άνθρωποι, όλων των ηλικιών, έχουν κατακλύσει το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Metallica, με την αγαπημένη μπάντα να βγαίνει στη σκηνή εν μέσω ουρλιαχτών και χειροκροτημάτων.

Οι Metallica έπαιξαν, μάλιστα, ακόμα και τον Ζορμπά, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, αλλά και τη μελωδία του τραγουδιού «Δεν χωράς πουθενά» από τις Τρύπες!

Μόλις άρχισε να ακούγεται το εισαγωγικό κομμάτι των Metallica στη σκηνή, ο κόσμος με υψωμένα τα κινητά για να απαθανατίσει τη στιγμή, άρχισε να φωνάζει και να κινείται στους ρυθμούς της μελωδίας.

Ο κόσμος δεν μπορεί να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του για την ιστορική εμφάνιση του heavy metal συγκροτήματος, με το σεισμογράφο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου να καταγράφει μέχρι και... μικροσεισμούς στην περιοχή, από την ένταση του κοινού.

Η εμφάνιση των Gojira

Πριν τους Metallica, στη σκηνή του ΟΑΚΑ ανέβηκαν οι Gojira, το γαλλικό groove metal συγκρότημα, οι οποίοι έδωσαν μια ιστορική συναυλία στο Accor Arena του Παρισιού την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025. Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε σταθμό, μετά την εμβληματική τους συμμετοχή στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024.

Κατάμεστο το ΟΑΚΑ για τους Metallica

Χιλιάδες κόσμου έφτασαν από το πρωί στο Ολυμπιακό Στάδιο, προκειμένου να περιμένουν πρώτοι στις μεγάλες ουρές που είχαν δημιουργηθεί στην είσοδο του συναυλιακού χώρου, ώστε να εξασφαλίσουν καλές θέσεις στη διάρκεια του σόου.

Από όταν άνοιξαν οι πύλες της αρένας, ο χώρος είναι κατάμεστος από κόσμο που αναμένει πως και πως την έναρξη της συναυλίας, ενώ απ'έξω αρκετοί είναι οι θαυμαστές του συγκροτήματος που αναζητούν ένα εισιτήριο για να μπορέσουν να εισέλθουν στον χώρο.

Ανάμεσά τους, ακόμα και τουρίστες, όπως ένας Ιταλός και δύο Γερμανοί που καταγράφηκαν από τον φακό του Newsbomb.gr να αναζητούν το πολυπόθητο χαρτάκι για να μπορέσουν να απολαύσουν κι αυτοί την αθηναϊκή εμφάνιση των Metallica.

