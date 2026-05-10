Metallica: 80.000 κόσμος μέσα στο ΟΑΚΑ και... 10.000 έξω - Διασκέδασαν και όσοι δεν μπήκαν (εικόνες)

Καθώς οι Metallica ξεσήκωναν το ΟΑΚΑ με την εκρηκτική τους εμφάνιση, χιλιάδες οπαδοί τους συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο, δημιουργώντας μια ξεχωριστή συναυλιακή ατμόσφαιρα.

Αυτοί που δεν κατάφεραν να προμηθευτούν εισιτήριο ή δεν είχαν τη δυνατότητα να μπουν, παρακολούθησαν τη συναυλία με τον δικό τους τρόπο, γεμάτοι ενθουσιασμό και ενέργεια.

Από νωρίς το βράδυ, οι οπαδοί των Metallica φορούσαν μπλουζάκια του συγκροτήματος και κρατούσαν τις μπύρες και τα σνακ τους, δημιουργώντας ένα ανεπίσημο «stage» έξω από το στάδιο.

Παρά την απόσταση από τη σκηνή, η ένταση και η ατμόσφαιρα δεν υστερούσαν σε τίποτα. Χοροπηδούσαν στους ρυθμούς των κλασικών κομματιών όπως το Creeping Death και το Master of Puppets, ενώ στήνονταν «mosh pits» με μεγάλη όρεξη και πάθος.

Η ποιότητα του ήχου έξω από το ΟΑΚΑ οφειλόταν στο ισχυρό ηχοσύστημα που είχαν τοποθετήσει οι διοργανωτές. Ο δυνατός και καθαρός ήχος έφτανε μέχρι και το εξωτερικό του σταδίου, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση της συναυλίας ακόμα και από όσους βρίσκονταν έξω.

Παρότι υπήρχαν ελπίδες για άνοιγμα των πυλών προς το τέλος της συναυλίας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, και οι οπαδοί που ήταν έξω αναγκάστηκαν να φύγουν μαζί με το πλήθος μετά το τέλος του live...

