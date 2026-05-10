Metallica: Και όμως συνέβη - Πόσα Ρίχτερ σεισμό κατέγραψε το Γεωδυναμικό στο ΟΑΚΑ

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «concert quakes», επιβεβαιώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Δημήτρης Δρίζος

  • Οι Metallica προκάλεσαν μικροσεισμικές δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους.
  • Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο κατέγραψε τις δονήσεις μέσω σεισμογράφου σε πραγματικό χρόνο.
  • Οι δονήσεις προήλθαν από τον συγχρονισμένο χορό και τα πηδήματα δεκάδων χιλιάδων θεατών.
  • Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «concert quakes» και έχει παρατηρηθεί σε μεγάλες συναυλίες παγκοσμίως.
Σε μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία που σημάδεψε την Αθήνα, οι Metallica κατάφεραν να προκαλέσουν μικροσεισμικές δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους.

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «concert quakes», επιβεβαιώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο κατέγραψε τις δονήσεις μέσω σεισμογράφου.

Κατά την εκρηκτική συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο, δεκάδες χιλιάδες θεατές κινούνταν συγχρονισμένα, γεγονός που προκάλεσε ασθενείς σεισμικές δονήσεις.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο παρακολούθησε το γεγονός σε πραγματικό χρόνο, καταγράφοντας μικρές δονήσεις στο έδαφος που προέρχονταν από το συντονισμένο χορό και τα πηδήματα του κοινού.

Αυτό το φαινόμενο, που έχει καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες παγκοσμίως, αποκαλείται «concert quakes» και αναφέρεται στις μικρές σεισμικές δονήσεις που προκαλούνται όταν χιλιάδες θεατές κινούνται ταυτόχρονα με ρυθμό.

Όσα συνέβησαν στην ιστορική συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ

Το Ολυμπιακό Στάδιο μετατράπηκε σε ένα απέραντο πεδίο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς δεκάδες χιλιάδες οπαδοί της metal σκηνής συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν ένα θέαμα που όμοιό του σπάνια αντικρίζει η εγχώρια συναυλιακή πραγματικότητα.

Οι Metallica δεν περιορίστηκαν σε μια απλή παρουσίαση των επιτυχιών τους, αλλά φρόντισαν να συνδεθούν με το ελληνικό κοινό με τρόπο βαθιά ουσιαστικό. Η φουτουριστική κυκλική σκηνή, τοποθετημένη ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου, προσέφερε μια οπτική εμπειρία 360 μοιρών που εκμηδένισε τις αποστάσεις, την ώρα που το «Snake Pit» έδινε τον παλμό στην καρδιά της δράσης.

Ο James Hetfield και η παρέα του έδειξαν από το πρώτο λεπτό ότι η αναμονή ετών άξιζε τον κόπο, με τον ήχο να είναι κρυστάλλινος και την ορμή του συγκροτήματος αμείωτη, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από την τελευταία τους επίσκεψη στη χώρα μας.

Η ηλεκτρική διασκευή του Μίκη Θεοδωράκη και οι Τρύπες

Όταν τα φώτα χαμήλωσαν για το καθιερωμένο «doodle» των Robert Trujillo και Kirk Hammett, κανείς δεν φανταζόταν την έκπληξη που ακολουθούσε. Η αναγνώριση της ελληνικής κουλτούρας ήρθε μέσα από τις χορδές του μπάσου και της κιθάρας, που ξεκίνησαν να παίζουν τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη.

Ήταν μια στιγμή απόλυτου συντονισμού, καθώς χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να ρυθμίζουν τα βήματά τους στον σκοπό του συρτακίου, μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε έναν παγκόσμιο φόρο τιμής στην ελληνική μουσική παράδοση. Κι όμως, οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν εκεί. Σύμφωνα με την επιθυμία τους να τιμήσουν την εγχώρια ροκ ιστορία, το δίδυμο πέρασε αμέσως μετά στις εμβληματικές νότες του «Δεν χωράς πουθενά» από τις Τρύπες.

Το στάδιο σείστηκε κυριολεκτικά, με τους στίχους του Γιάννη Αγγελάκα να ενώνονται με τον metal ήχο, δημιουργώντας μια σπάνια και συγκινητική γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη και γενιές.

Ένα setlist γεμάτο ενέργεια και κλασικούς ύμνους

Η ροή του προγράμματος ήταν καταιγιστική, συνδυάζοντας το ένδοξο παρελθόν με το δυναμικό παρόν του γκρουπ. Διαχρονικά κομμάτια όπως το «Master of Puppets» και το «Enter Sandman» εναλλάσσονταν με το νέο υλικό από τον δίσκο «72 Seasons», κρατώντας το ενδιαφέρον αμείωτο για πάνω από δύο ώρες. Ο James Hetfield απευθυνόταν συχνά στην «ελληνική οικογένεια», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή, ενώ οι Gojira και οι Knocked Loose που είχαν προηγηθεί, είχαν ήδη προετοιμάσει το έδαφος με εξαιρετικές εμφανίσεις.

Οι Metallica απέδειξαν ότι παραμένουν η μεγαλύτερη metal μπάντα του πλανήτη, όχι μόνο λόγω της τεχνικής τους υπεροχής ή της εντυπωσιακής παραγωγής, αλλά κυρίως λόγω της ικανότητάς τους να δημιουργούν μοναδικές αναμνήσεις σε κάθε πόλη που επισκέπτονται. Η αποψινή βραδιά στην Αθήνα θα μνημονεύεται για χρόνια ως ένα από τα σπουδαιότερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη σχέση λατρείας ανάμεσα στο συγκρότημα και τους Έλληνες θαυμαστές του.

Athens do you want it heavy???

Σχεδόν 70.000 άνθρωποι, όλων των ηλικιών, κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Metallica, με την αγαπημένη μπάντα να βγαίνει στη σκηνή εν μέσω ουρλιαχτών και χειροκροτημάτων.

Μόλις άρχισε να ακούγεται το εισαγωγικό κομμάτι των Metallica στη σκηνή, ο κόσμος με υψωμένα τα κινητά για να απαθανατίσει τη στιγμή, άρχισε να φωνάζει και να κινείται στους ρυθμούς της μελωδίας.

Ο κόσμος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του για την ιστορική εμφάνιση του heavy metal συγκροτήματος, με το σεισμογράφο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου να καταγράφει μέχρι και... μικροσεισμούς στην περιοχή, από την ένταση του κοινού.

