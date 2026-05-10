Σε ένα απομακρυσμένο τμήμα του Σινικού Τείχους της Κίνας επιστήμονες έκαναν μια σπουδαία ανακάλυψη

Δημήτρης Δρίζος

  • Ανακαλύφθηκε κανόνι βάρους 112 κιλών και μήκους 89 εκατοστών από τη δυναστεία Μινγκ στον τομέα Jiankou του Μεγάλου Τείχους, χρονολογούμενο από το 1632.
  • Το κανόνι παρουσιάζει ομοιότητες με ευρωπαϊκά όπλα της ίδιας εποχής, υποδεικνύοντας ανταλλαγή στρατιωτικής τεχνολογίας μεταξύ Κίνας και Ευρώπης.
  • Βρέθηκαν επίσης καθημερινά αντικείμενα όπως θερμαινόμενο κρεβάτι και σόμπα, που αποκαλύπτουν τις συνθήκες ζωής των στρατιωτών στο Τείχος.
  • Η παρουσία 28 τιρκουάζ αντικειμένων δείχνει ότι το τμήμα Jiankou ήταν μέρος ενός ευρύτερου εμπορικού δικτύου με πολιτισμικές ανταλλαγές.
  • Η ανασκαφή συνεχίζεται, καθώς το τοπίο του Τείχους παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες για περαιτέρω έρευνα.
Ανακαλύφθηκε τεράστιο κανόνι από τη δυναστεία Μινγκ στο τμήμα Jiankou του Σινικού Τείχους της Κίνας.

Ένα κανόνι βάρους 112 κιλών και μήκους 89 εκατοστών, που πιστεύεται ότι χρονολογείται από το 1632, αποκαλύφθηκε πρόσφατα στον τομέα Jiankou του Σινικού Τείχους της Κίνας.

Μαζί με άλλα ευρήματα, το κανόνι δίνει στους αρχαιολόγους μια σπάνια εικόνα της ζωής όσων υπηρέτησαν και εργάστηκαν σε αυτό το ιστορικό οχυρωματικό έργο.

Η σημαντικότερη ανακάλυψη στην ανασκαφή είναι το κανόνι της δυναστείας Μινγκ, το οποίο βρέθηκε σε σύνολο στρατιωτικών αντικειμένων.

Σύμφωνα με τον Shang Heng, συνεργάτη ερευνητή στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Πεκίνου, η επιγραφή στο κανόνι που αναγράφει «Έτος 5 της Chongzhen» (1632) το τοποθετεί σε μια κρίσιμη περίοδο της κινεζικής ιστορίας.

Το κανόνι, με το μέγεθός του και το βάρος του, αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα της δεξιοτεχνίας της εποχής. Η κατασκευή και ο σχεδιασμός του υποδηλώνουν ότι ήταν ένα ισχυρό όπλο, πιθανώς τοποθετημένο στα παρατηρητήρια του Τείχους για την ενίσχυση της άμυνας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο σχεδιασμός του, καθώς, σύμφωνα με τον Heng, έχει ομοιότητες με ευρωπαϊκά κανόνια της ίδιας εποχής, ειδικά στο μέγεθος του κάννη. Αυτό υποδηλώνει ότι υπήρξε ανταλλαγή στρατιωτικής τεχνολογίας μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη μέχρι σήμερα πολιτισμική επιρροή.

Η καθημερινή ζωή των στρατιωτών στο Τείχος

Πέρα από το κανόνι, τα καθημερινά αντικείμενα που βρέθηκαν ζωογονούν το τμήμα Jiankou.

Στο Παρατηρητήριο 118 εντοπίστηκαν ένα θερμαινόμενο κρεβάτι από τούβλα και μια σόμπα, στοιχεία που δείχνουν πώς οι στρατιώτες αντιμετώπιζαν τις σκληρές κλιματικές συνθήκες.

Επιπλέον, βρέθηκαν οστά ζώων, καλλιέργειες και φαρμακευτικά φυτά, που μαρτυρούν την πρόσβαση των στρατιωτών σε βασικούς πόρους για την επιβίωση και την υγεία τους, παρά την απομακρυσμένη θέση τους.

Το μυστήριο των τιρκουάζ αντικειμένων

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν 28 τιρκουάζ αντικείμενα, πιθανώς προερχόμενα από ορυχεία στις επαρχίες Hubei, Henan και Shaanxi. Αυτά τα κοσμήματα υποδηλώνουν ότι το τμήμα Jiankou αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου εμπορίου.

«Αυτά τα ευρήματα μεταμορφώνουν το Σινικό Τείχος από ένα απλό στρατιωτικό οχυρό σε ένα ζωντανό ιστορικό τοπίο που συνδυάζει άμυνα, πολιτισμικές ανταλλαγές και καθημερινή ζωή», δήλωσε ο Heng στην Global Times.

Η ύπαρξη τιρκουάζ, πολύτιμου εμπορεύματος, υποδεικνύει συνδέσεις μεταξύ των βόρειων περιοχών της Κίνας και άλλων περιοχών, ίσως και πέρα από τα σύνορα της αυτοκρατορίας.

Η ανασκαφή στο Jiankou συνεχίζεται, με τους αρχαιολόγους να ελπίζουν σε περαιτέρω ευρήματα κάτω από τους αιώνες πέτρας. Ο Heng επισημαίνει ότι το τοπίο του Τείχους παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, καθιστώντας το ιδανικό για έρευνα που μοιάζει με «ταξίδι στο χρόνο».

