Ηράκλειο: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε τη σύζυγό του

Την ώρα της παράσυρσης τρία από τα παιδιά του ζευγαριού ήταν εντός του οχήματος

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Ο 30χρονος σύζυγος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 27χρονης συζύγου του, η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου.
  • Τρία παιδιά της οικογένειας, μεταξύ αυτών ένα βρέφος 3 μηνών, βρίσκονταν μέσα στο όχημα τη στιγμή του περιστατικού.
  • Ο 30χρονος ήταν μεθυσμένος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ενώ το όχημα ήταν κατεστραμμένο και χωρίς προφυλακτήρα.
  • Καταλυτική θεωρείται η μαρτυρία ενός από τα παιδιά, η οποία επιβαρύνει τη θέση του πατέρα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται με λήψη DNA και αιματολογικών δειγμάτων.
  • Η Αστυνομία εξετάζει διάφορα σενάρια, όπως τροχαίο ατύχημα, εκδίωξη της γυναίκας από το όχημα υπό επήρεια αλκοόλ ή χτύπημα με το αυτοκίνητο.
Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει το σκηνικό υπό τις οποίες βρέθηκε βαρύτατα τραυματισμένη, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο μία 27χρονη μητέρα.

Η γυναίκα που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ δεν είναι ακόμα σε θέση να δώσει κατάθεση στις Αρχές για το τι ακριβώς συνέβη.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου συζύγου, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Το σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι την ώρα της παράσυρσης μέσα στο όχημα επέβαινα τρία παιδιά της οικογένειας, μεταξύ των οποίων και βρέφος μόλις 3 μηνών.

Η νεαρή μητέρα εντοπίστηκε αιμόφυρτη από διερχόμενο οδηγό ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές. Ο 30χρονος ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι ενώ ήταν εν κινήσει οικογενειακώς, η κοπέλα βρέθηκε εκτός οχήματος, στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Όμως με την πρόοδο της προανάκρισης, τα δεδομένα άλλαξαν σε βάρος του. Καταλυτική είναι και η μαρτυρία ενός από τα παιδιά που φέρεται να είπε κάτι που επιβαρύνει τη θέση του πατέρα. Σε κάθε περίπτωση η μαρτυρία θα αξιολογηθεί σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία.

Τα σενάρια που ερευνούν οι Αρχές

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος ήταν μεθυσμένος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Παράλληλα το όχημα ήταν τρακαρισμένο και χωρίς προφυλακτήρα, ο οποίος εντοπίστηκε στο πίσω μέρος της κλούβας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα παρακάτω σενάρια σε μία προσπάθεια να ρίξουν φως στην υπόθεση:

  • να σημειώθηκε τροχαίο καθώς ο 30χρονος ήταν μεθυσμένος και να μην θυμάται και πολλά.
  • να την πέταξε πάνω στο «πιώμα» του έξω από το αυτοκίνητο
  • ή ακόμα και να την χτύπησε με το αμάξι

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής όλα είναι υπό διερεύνηση. Η Αστυνομία έχει λάβει DNA και δείγματα αίματος που εντοπίστηκε σε διάφορα σημεία εξωτερικά του οχήματος.

