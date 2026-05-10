Κρήτη: Παρέσυρε εσκεμμένα την σύζυγο του με το αυτοκίνητο, ενώ είχε μέσα τα ανήλικα παιδιά τους

Με ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο ασχολούνται τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 30χρονος φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, τύπου κλούβα, την 27χρονη σύζυγο του και μητέρα τεσσάρων παιδιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφυρτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα μεταφέρθηκε στο ΠαΓΝΗ όπου νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο 30χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενώ ήταν εν κινήσει οικογενειακώς, η κοπέλα άνοιξε την πόρτα και πήδηξε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ωστόσο τα δεδομένα άλλα με την πρόοδο της προανάκρισης και ο άνδρας κατέστη ύποπτος για το απίστευτο περιστατικό.

Τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

