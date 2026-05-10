Θλίψη για τον Χρήστο Χολίδη: Πέθανε ο πατέρας του

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θλίψη για τον Χρήστο Χολίδη: Πέθανε ο πατέρας του
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Χρήστος Χολίδης ανακοίνωσε μέσω Instagram τον θάνατο του πατέρα του, Χάρη Χωλίδη.
  • Ο πατέρας του ξεκίνησε από ένα χωριό της Κατερίνης και έγινε γνωστός ως μουσικός, παίζοντας ακορντεόν σε γάμους ποντίων.
  • Το 1973 έγραψε και τραγούδησε ένα τραγούδι για τον ΠΑΟΚ, για το οποίο βραβεύτηκε αργότερα.
  • Ο γιος του Χρήστου πήρε το όνομα του παππού του, ο οποίος δεν πρόλαβε να τον δει ζωντανό.
  • Ο Χρήστος Χολίδης αποχαιρέτησε τον πατέρα του με συγκινητικό κείμενο, επισημαίνοντας ότι ο πατέρας του ήταν σπουδαίος και δεν θα ξεχαστεί.
Snapshot powered by AI

Μία δυσάρεστη ανακοίνωση έκανε ο Χρήστος Χολίδης στα social media, αποκαλύπτοντας πως έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Ο τραγουδιστής, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την κηδεία του αποχαιρετώντας τον παράλληλα με ένα ιδιαίτερο κείμενο. Το κείμενο ήταν σαν να το έγραψε ο γιος του που απέκτησε πριν από δύο μήνες, ο οποίος πήρε και το όνομα του παππού του.

Ο Χρήστος Χολίδης έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: «Μόνο εγώ έλειπα. Ήρθαν όλοι να σου πουν αντίο. Σε λίγα χρόνια θα ρωτήσω το μπαμπά γιατί ήσουν σπουδαίος. Θα μου πουν ότι ξεκίνησες ξυπόλητος απ ένα χωριό της Κατερίνης, με ένα ακορντεόν στον ώμο και όνειρα κατέβηκες στην Αθήνα, Κατάφερες να διασκεδάζεις όλους τους γάμους των ποντίων. Τις περισσοτερες φορές χωρίς λεφτά γιατί τότε ήταν φτωχοί άνθρωποι. Αργοτερα το 1973 εγραψες τραγούδι και τραγούδησες για τον αγαπημένο σου ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια αργότερα σε θυμήθηκαν και σε βράβευσαν γι' αυτό. Έλεγες τότε τώρα μπορώ να πεθάνω. Αλλα εσύ περίμενες εμένα να έρθω στο κόσμο να δεις το όνομα σου να συνεχίζεται. Δυστυχώς δεν με πρόλαβες παππού για λίγες εβδομάδες. Ο μπαμπάς θα μου πει ότι θα φροντίσει για όλα και ότι δε θα ξεχαστείς γιατί ησουν σπουδαίος. Και ο μπαμπάς ό,τι λέει το κάνει. Αντίο παππού. Χάρης Χωλίδης του Χρήστου».

Δείτε την ανάρτηση

https://www.instagram.com/p/DYKAiTliHHt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας: Τα δώρα που μπορείτε να κάνετε στις... εορτάζουσες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικές οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη

17:23ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι για την Γιορτή της Μητέρας: «Ανιδιοτελής αγάπη, γυρίζει πίσω και με το παραπάνω»

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φρίκη των ιρανικών φυλακών: «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού» - Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος το τριήμερο

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών: Αν ξεκινήσει δεν θα μπορεί να τη σταματήσει κανείς - Ποιες εταιρείες παράγουν πυρηνικά και ποιες τράπεζες χρηματοδοτούν - Οι φόβοι για την Κίνα

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη θα δώσει 1,7 δισ. ευρώ για τον φράχτη του Έβρου - «Δεν αφήνει τα σύνορά της στην τύχη τους»

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας βγήκε με όπλο στον δρόμο και άρχισε να πυροβολεί

16:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ανεργίας: Πώς μπορεί να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ - Όλες οι αλλαγές

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον Χρήστο Χολίδη: Πέθανε ο πατέρας του

16:39ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενδοσχολικές εξετάσεις 2026: Πότε ξεκινούν - Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των σχολείων

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικά πατίνια: Ευκολία μετακίνησης ή παγίδα στους δρόμους;

16:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Πότε θα πιστωθεί - Πώς γίνεται η δήλωση IBAN στο myAADE 2026

16:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο τρόπος που έρχεται ο άνθρωπος στη ζωή έχει τεράστια σημασία - Η γέννα μπορεί να γίνει γιορτή»

16:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός περνάει στην αντεπίθεση -Βίντεο με τα… διαιτητικά όργια της σειράς με τη Βαλένθια

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο στρατός έστησε επιχείρηση με αλεξίπτωτα για να βοηθήσει Βρετανό με συμπτώματα χανταϊού

16:09ΥΓΕΙΑ

Μαγνήσιο: Το πολύτιμο μέταλλο για ενέργεια, ύπνο και υγεία - Σε τι σας βοηθά

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

16:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Το πετρέλαιο, η ακρίβεια και το σενάριο μιας νέας ύφεσης - Ανάλυση καθηγητή Πετράκη

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση απόλαυσε τους Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φρίκη των ιρανικών φυλακών: «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού» - Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές

09:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Metallica: Και όμως συνέβη - Πόσα Ρίχτερ σεισμό κατέγραψε το Γεωδυναμικό στο ΟΑΚΑ

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τζιτζιφιές: Πυροβόλησαν με ούζι τη σύντροφο του υπευθύνου καταστήματος - Συνελήφθη ο δράστης

14:27WHAT THE FACT

Σε ένα απομακρυσμένο τμήμα του Σινικού Τείχους της Κίνας επιστήμονες έκαναν μια σπουδαία ανακάλυψη

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

13:27LIFESTYLE

Η Τέιλορ Σουίφτ στην Ελλάδα - Έδωσε το «παρών» σε γάμο γνωστού Έλληνα αθλητή

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο στρατός έστησε επιχείρηση με αλεξίπτωτα για να βοηθήσει Βρετανό με συμπτώματα χανταϊού

13:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η δολοφονία στον Λουδία Ποταμό – Τον εκτέλεσαν και έδεσαν με τούβλα το πτώμα

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία του Νικήτα: «Αν βγει έξω η 56χρονη σε ένα μήνα θα είναι νεκρή»

14:32ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο επιβάτης του Hondius - Θα μεταφερθεί στο «Αττικόν»

16:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός περνάει στην αντεπίθεση -Βίντεο με τα… διαιτητικά όργια της σειράς με τη Βαλένθια

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος το τριήμερο

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

13:19ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης - Μπορεί να εξελιχθεί σε πανδημία;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ