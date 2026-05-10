Θλίψη για τον Χρήστο Χολίδη: Πέθανε ο πατέρας του

Ο Χρήστος Χολίδης αποχαιρέτησε τον πατέρα του με συγκινητικό κείμενο, επισημαίνοντας ότι ο πατέρας του ήταν σπουδαίος και δεν θα ξεχαστεί.

Μία δυσάρεστη ανακοίνωση έκανε ο Χρήστος Χολίδης στα social media, αποκαλύπτοντας πως έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Ο τραγουδιστής, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την κηδεία του αποχαιρετώντας τον παράλληλα με ένα ιδιαίτερο κείμενο. Το κείμενο ήταν σαν να το έγραψε ο γιος του που απέκτησε πριν από δύο μήνες, ο οποίος πήρε και το όνομα του παππού του.

Ο Χρήστος Χολίδης έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: «Μόνο εγώ έλειπα. Ήρθαν όλοι να σου πουν αντίο. Σε λίγα χρόνια θα ρωτήσω το μπαμπά γιατί ήσουν σπουδαίος. Θα μου πουν ότι ξεκίνησες ξυπόλητος απ ένα χωριό της Κατερίνης, με ένα ακορντεόν στον ώμο και όνειρα κατέβηκες στην Αθήνα, Κατάφερες να διασκεδάζεις όλους τους γάμους των ποντίων. Τις περισσοτερες φορές χωρίς λεφτά γιατί τότε ήταν φτωχοί άνθρωποι. Αργοτερα το 1973 εγραψες τραγούδι και τραγούδησες για τον αγαπημένο σου ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια αργότερα σε θυμήθηκαν και σε βράβευσαν γι' αυτό. Έλεγες τότε τώρα μπορώ να πεθάνω. Αλλα εσύ περίμενες εμένα να έρθω στο κόσμο να δεις το όνομα σου να συνεχίζεται. Δυστυχώς δεν με πρόλαβες παππού για λίγες εβδομάδες. Ο μπαμπάς θα μου πει ότι θα φροντίσει για όλα και ότι δε θα ξεχαστείς γιατί ησουν σπουδαίος. Και ο μπαμπάς ό,τι λέει το κάνει. Αντίο παππού. Χάρης Χωλίδης του Χρήστου».

