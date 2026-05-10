Θεσσαλονίκη: 13 προσαγωγές μετά από παρέμβαση του Ρουβίκωνα σε κατάστημα εστίασης
Ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενους
- Δεκατρία μέλη του Ρουβίκωνα προσήχθησαν μετά από παρέμβαση σε κατάστημα εστίασης στη Θέρμη, Θεσσαλονίκη.
- Τα μέλη ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη να τηρεί τις υποχρεώσεις του προς τους εργαζόμενους.
- Ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμούσε συνέχιση του επεισοδίου και επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές.
- Οι προσαχθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
Δεκατρία άτομα, μέλη του Ρουβίκωνα, προσήχθησαν το μεσημέρι της Κυριακής (10/5) μετά από παρέμβαση σε κατάστημα εστίασης στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει το voria.gr, πρόκειται για επτά άνδρες και έξι γυναίκες, που ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενους.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διοκτήτης δεν ήθελε να δώσει συνέχεια στο επεισόδια και έπειτα από επικοινωνία των αστυνομικών αρχών με τον εισαγγελέα, οι 13 προσαχθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι, αφού πρώτα γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
