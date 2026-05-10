Θεσσαλονίκη: 13 προσαγωγές μετά από παρέμβαση του Ρουβίκωνα σε κατάστημα εστίασης

Δεκατρία άτομα, μέλη του Ρουβίκωνα, προσήχθησαν το μεσημέρι της Κυριακής (10/5) μετά από παρέμβαση σε κατάστημα εστίασης στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το voria.gr, πρόκειται για επτά άνδρες και έξι γυναίκες, που ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο διοκτήτης δεν ήθελε να δώσει συνέχεια στο επεισόδια και έπειτα από επικοινωνία των αστυνομικών αρχών με τον εισαγγελέα, οι 13 προσαχθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι, αφού πρώτα γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων τους.