Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

Το φαινόμενο έχει ήδη δημιουργήσει ισχυρό ηλιακό άνεμο, ο οποίος ταξιδεύει μέσα στο Ηλιακό Σύστημα και κατευθύνεται προς τη Γη

Δημήτρης Δρίζος

  • Ένα μεγάλο ρήγμα άνοιξε στην εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου, δημιουργώντας μια στεμματική οπή που εκπέμπει υψηλής ταχύτητας ηλιακό άνεμο.
  • Ο ηλιακός άνεμος αναμένεται να φτάσει στη Γη μεταξύ 15 και 16 Μαΐου, προκαλώντας γεωμαγνητικές διαταραχές κατηγορίας G1, δηλαδή ήπια γεωμαγνητική καταιγίδα.
  • Οι γεωμαγνητικές διαταραχές δεν αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις τεχνολογικές υποδομές, αλλά θα δημιουργήσουν έντονο Βόρειο Σέλας.
  • Οι καλύτερες πιθανότητες παρατήρησης του πολικού σέλαος θα είναι στις αρκτικές περιοχές και τη Βόρεια Ευρώπη, με σκοτεινό ουρανό λόγω της νέας σελήνης.
Έντονη δραστηριότητα παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες ο Ήλιος, καθώς ένα τεράστιο «ρήγμα» άνοιξε στην εξωτερική ατμόσφαιρά του, προκαλώντας ανησυχία αλλά και ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για μια μεγάλη στεμματική οπή (coronal hole), δηλαδή μια περιοχή όπου οι γραμμές του ηλιακού μαγνητικού πεδίου ανοίγουν προς το διάστημα, επιτρέποντας σε τεράστιες ποσότητες πλάσματος να διαφύγουν με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες.

Το φαινόμενο έχει ήδη δημιουργήσει ισχυρό ηλιακό άνεμο, ο οποίος ταξιδεύει μέσα στο Ηλιακό Σύστημα και κατευθύνεται προς τη Γη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, το «κύμα» φορτισμένων σωματιδίων αναμένεται να φτάσει στη μαγνητόσφαιρα του πλανήτη μας μεταξύ 15 και 16 Μαΐου, προκαλώντας γεωμαγνητικές διαταραχές.

Τι είναι οι στεμματικές οπές

Παρά το όνομά τους, οι στεμματικές οπές δεν αποτελούν καταστροφικά φαινόμενα. Είναι περιοχές της ηλιακής κορώνας που εμφανίζονται πιο σκοτεινές και ψυχρότερες σε σχέση με το περιβάλλον τους, καθώς εκεί το πλάσμα είναι λιγότερο πυκνό. Οι γραμμές του μαγνητικού πεδίου δεν επιστρέφουν στην επιφάνεια του Ήλιου, αλλά εκτείνονται προς το διάστημα, λειτουργώντας σαν «διάδρομοι διαφυγής» για ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια.

Όταν αυτό το υλικό εκτοξεύεται, μετατρέπεται σε ηλιακό άνεμο υψηλής ταχύτητας. Αν η Γη βρεθεί στην πορεία του, τότε η αλληλεπίδραση με το γήινο μαγνητικό πεδίο μπορεί να προκαλέσει γεωμαγνητικές καταιγίδες.

Θα εμφανιστεί Βόρειο Σέλας

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η επερχόμενη διαταραχή θα φτάσει στην κατηγορία G1, δηλαδή θα πρόκειται για μια ήπια γεωμαγνητική καταιγίδα. Τέτοιου είδους φαινόμενα συνήθως δεν δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις τεχνολογικές υποδομές ή στα δίκτυα επικοινωνιών, ωστόσο μπορούν να χαρίσουν εντυπωσιακές εικόνες στον ουρανό.

Τα φορτισμένα σωματίδια του ηλιακού ανέμου αναμένεται να διεγείρουν άτομα οξυγόνου και αζώτου στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης, δημιουργώντας έντονο πολικό σέλας. Οι συνθήκες θεωρούνται ιδανικές για παρατήρηση, καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται κοντά στη φάση της νέας σελήνης, εξασφαλίζοντας σκοτεινό ουρανό και μεγαλύτερη ορατότητα των φωτεινών σχηματισμών.

Οι καλύτερες πιθανότητες παρατήρησης εντοπίζονται στις αρκτικές περιοχές και στη Βόρεια Ευρώπη, όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό τις νύχτες της 15ης και 16ης Μαΐου.

