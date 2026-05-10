Ο Παναθηναϊκός περνάει στην αντεπίθεση -Βίντεο με τα… διαιτητικά όργια της σειράς με τη Βαλένθια

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με βίντεο που απέστειλε στην Euroleague εκθέτει τους διαιτητές της σειράς με τη Βαλένθια και εστιάζει στην ανεκδιήγητη αντιμετώπιση που τυγχάνει ο Κέντρικ Ναν. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός περνάει στην αντεπίθεση -Βίντεο με τα… διαιτητικά όργια της σειράς με τη Βαλένθια
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη στιγμή που ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του προσπαθούν να ανασυνταχθούν και να βρουν τον τρόπο να μείνουν όρθιοι και να επιστρέψουν από τη Βαλένθια με την πρόκριση για το Final-4 του Telekom Center Athens, η διοίκηση της ομάδας περνάει την αντεπίθεση και με μία κίνηση της εκθέτει τη Euroleague και τα διαιτητικά της όργανα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Παναθηναϊκός έχει αποστείλει στη διοίκηση της διοργανώτριας Αρχής αναλυτικό βίντεο με όλα τα διαιτητικά όργια των Ράντοβιτς, Ντιφαλά και Πέτεκ, οι οποίοι με τις σκανδαλώδεις αποφάσεις τους έκριναν την τελική έκβαση της αναμέτρησης, στερώντας από τον Παναθηναϊκό το δικαίωμα να πάρει την πρόκριση στο Final-4, δίνοντας και πάλι το πλεονέκτημα της έδρας στη Βαλένθια.

Στο βίντεο αυτό, παράλληλα, υπάρχει και εκτενής αναφορά με εικόνα, ονόματα και… διευθύνσεις για την εξοργιστική αντιμετώπιση την οποία τυγχάνει ο Κέντρικ Ναν από τους διαιτητές. Ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης, η… ζωντανή διαφήμιση της διοργάνωσης εκτός Ευρώπης, αντιμετωπίζεται ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης, από διαιτητές όπως ο Ράντοβιτς, ο Γιαβόρ, ο Ντιφαλά, ο Νέντοβιτς, αλλά και τα υπόλοιπα διαιτητικά όργανα της Euroleague.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο κορυφαίος σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων πρέπει να… ματώσει για να πάρει φάουλ και να πάει στη γραμμή των βολών, ενώ την ΄ίδια στιγμή σε κάθε ματς φλερτάρει με την… αποβολή.

Ο Κέντρικ Ναν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο παιχνίδι της σειράς μετράει κάτι λιγότερο από 30 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο και έχει 19 πόντους με σχεδόν 11 προσπάθειες σε κάθε παιχνίδι. Όλα καλά μέχρι εδώ. Το εξοργιστικό είναι ότι με αυτούς τους αριθμούς, ο Κέντρικ Ναν ένας παίκτης ο οποίος δέχεται συνεχώς το πιεστικό και σκληρό μαρκάρισμα των αντιπάλων του (με τη Βαλένθια να αμύνεται πάνω του με δύο και τρεις παίκτες) έχει κερδίσει μόλις 2 φάουλ. Ναι, καλά διαβάσατε. Δύο φάουλ και έχει εκτελέσει μόλις μία βολή. Δηλαδή, 0.3 βολές σε κάθε παιχνίδι. Και σε περίπτωση που δεν το θυμάστε και δεν το θυμάστε σίγουρα, την τελευταία φορά που ο Ναν εκτέλεσε βολή ήταν λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου αγώνα στη Βαλένθια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας: Τα δώρα που μπορείτε να κάνετε στις... εορτάζουσες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Διαδοχικές οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη

17:23ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι για την Γιορτή της Μητέρας: «Ανιδιοτελής αγάπη, γυρίζει πίσω και με το παραπάνω»

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φρίκη των ιρανικών φυλακών: «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού» - Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος το τριήμερο

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών: Αν ξεκινήσει δεν θα μπορεί να τη σταματήσει κανείς - Ποιες εταιρείες παράγουν πυρηνικά και ποιες τράπεζες χρηματοδοτούν - Οι φόβοι για την Κίνα

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη θα δώσει 1,7 δισ. ευρώ για τον φράχτη του Έβρου - «Δεν αφήνει τα σύνορά της στην τύχη τους»

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας βγήκε με όπλο στον δρόμο και άρχισε να πυροβολεί

16:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ανεργίας: Πώς μπορεί να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ - Όλες οι αλλαγές

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον Χρήστο Χολίδη: Πέθανε ο πατέρας του

16:39ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενδοσχολικές εξετάσεις 2026: Πότε ξεκινούν - Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των σχολείων

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικά πατίνια: Ευκολία μετακίνησης ή παγίδα στους δρόμους;

16:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Πότε θα πιστωθεί - Πώς γίνεται η δήλωση IBAN στο myAADE 2026

16:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο τρόπος που έρχεται ο άνθρωπος στη ζωή έχει τεράστια σημασία - Η γέννα μπορεί να γίνει γιορτή»

16:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός περνάει στην αντεπίθεση -Βίντεο με τα… διαιτητικά όργια της σειράς με τη Βαλένθια

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο στρατός έστησε επιχείρηση με αλεξίπτωτα για να βοηθήσει Βρετανό με συμπτώματα χανταϊού

16:09ΥΓΕΙΑ

Μαγνήσιο: Το πολύτιμο μέταλλο για ενέργεια, ύπνο και υγεία - Σε τι σας βοηθά

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

16:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Το πετρέλαιο, η ακρίβεια και το σενάριο μιας νέας ύφεσης - Ανάλυση καθηγητή Πετράκη

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φρίκη των ιρανικών φυλακών: «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού» - Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές

15:09LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση απόλαυσε τους Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

09:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Metallica: Και όμως συνέβη - Πόσα Ρίχτερ σεισμό κατέγραψε το Γεωδυναμικό στο ΟΑΚΑ

12:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τζιτζιφιές: Πυροβόλησαν με ούζι τη σύντροφο του υπευθύνου καταστήματος - Συνελήφθη ο δράστης

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

14:27WHAT THE FACT

Σε ένα απομακρυσμένο τμήμα του Σινικού Τείχους της Κίνας επιστήμονες έκαναν μια σπουδαία ανακάλυψη

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

13:27LIFESTYLE

Η Τέιλορ Σουίφτ στην Ελλάδα - Έδωσε το «παρών» σε γάμο γνωστού Έλληνα αθλητή

13:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η δολοφονία στον Λουδία Ποταμό – Τον εκτέλεσαν και έδεσαν με τούβλα το πτώμα

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία του Νικήτα: «Αν βγει έξω η 56χρονη σε ένα μήνα θα είναι νεκρή»

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο στρατός έστησε επιχείρηση με αλεξίπτωτα για να βοηθήσει Βρετανό με συμπτώματα χανταϊού

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

14:32ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο επιβάτης του Hondius - Θα μεταφερθεί στο «Αττικόν»

16:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός περνάει στην αντεπίθεση -Βίντεο με τα… διαιτητικά όργια της σειράς με τη Βαλένθια

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος το τριήμερο

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

09:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριών κατέληξε σε πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο το θύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ