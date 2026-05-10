Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου
Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο της απάντησης της Τεχεράνης
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, το Ιράν απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ, σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.
Η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, διαβιβάστηκε στους Πακιστανούς μεσολαβητές.
«Η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο τελευταίο σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου παραδόθηκε σήμερα μέσω ενός πακιστανικού μεσολαβητή», ανέφερε το IRNA.
Επίσης, το πρακτορείο αναφέρει, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι:
«Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το στάδιο θα επικεντρωθούν στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή».
