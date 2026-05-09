Τραμπ: «Αναμένω απόψε την απάντηση του Ιράν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως αναμένει «απόψε» την απάντηση του Ιράν στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Περιμένω γράμμα (σ.σ. από το Ιράν) απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.

REPORTER: Do you think Iran is intentionally slow rolling the process?@POTUS: "We'll find out soon enough." pic.twitter.com/j1y0L7cijS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 8, 2026

