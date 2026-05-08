Ιράν: Ασυνήθιστα μεγάλη πετρελαιοκηλίδα εντοπίστηκε κοντά στο νησί Kharg

Η εταιρεία αναλυτών Soar ανέφερε την ανακάλυψη μιας ασυνήθιστης πετρελαιοκηλίδας κοντά στο νησί Kharg του Ιράν, ένα βασικό εξαγωγικό κέντρο για τη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, περισσότερο από το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν διέρχεται από αυτό το νησί, γεγονός που καθιστά το περιστατικό δυνητικά σημαντικό για την περιφερειακή αγορά ενέργειας.

Η αιτία της πετρελαιοκηλίδας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί επίσημα. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο η διαρροή να προκλήθηκε από απόρριψη πετρελαίου στη θάλασσα.

Πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνουν επίσης την έλλειψη διαθέσιμης χωρητικότητας αποθήκευσης πρώτων υλών ή τεχνικές δυσλειτουργίες των υποδομών στο νησί Kharg.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι τέτοια περιστατικά μπορεί να σχετίζονται τόσο με λειτουργικές βλάβες όσο και με υπερφόρτωση των υποδομών εξαγωγής υπό συνθήκες υψηλής πίεσης στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Δεν υπάρχουν επίσημα σχόλια από την ιρανική πλευρά σχετικά με την ανακαλυφθείσα πετρελαιοκηλίδα μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

