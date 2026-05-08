Νέα έκθεση: Πόσες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν χτυπήθηκαν μέχρι στιγμής

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, τουλάχιστον έξι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν δέχτηκαν επίθεση, μαζί με τρεις ακόμη που πιθανότατα συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, σύμφωνα με νέα έκθεση του πυρηνικού εμπειρογνώμονα Ντέιβιντ Όλμπραϊτ και της δεξαμενής σκέψης του (think tank), του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, οι επιθέσεις, κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης, σε αυτές τις εγκαταστάσεις επηρέασαν σημαντικά την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το έγγραφο σημειώνει ότι οι επιθέσεις αύξησαν το χρονικό πλαίσιο που απαιτείται για την πιθανή ανάπτυξη πυρηνικού όπλου και επίσης αύξησαν τον κίνδυνο αποτυχίας σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Η έκθεση τονίζει ότι οι ζημιές στις υποδομές και τις συναφείς εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να έχουν παρεμποδίσει τόσο τα επιστημονικά όσο και τα τεχνικά στάδια ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και της επεξεργασίας υλικών.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν επίσης ότι η κλίμακα των επιπτώσεων εξαρτάται από την έκταση της υποκείμενης βλάβης και το επίπεδο ανάκαμψης, αλλά το συνολικό αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα είναι μια σημαντική επιβράδυνση του προγράμματος.

Η έκθεση βασίζεται σε ανάλυση ανοιχτών δεδομένων και αξιολογήσεων εμπειρογνωμόνων, καθώς και σε σύγκριση πληροφοριών σχετικά με καταγεγραμμένες επιθέσεις και ύποπτες τοποθεσίες που σχετίζονται με τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν.

