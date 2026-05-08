Το Ιράν κατέλαβε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν

Το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο συνοδεύθηκε στις νότιες ακτές του Ιράν και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές

Πλοία βρίσκονται αγκυροβολημένα στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026.

Το Ιράν κατέλαβε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν λόγω φερόμενης προσπάθειας να διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη δήλωση του στρατού.

Σύμφωνα με την δήλωση, το δεξαμενόπλοιο, που ονομάζεται Ocean Koi και φέρει σημαία Μπαρμπέιντος, μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και «προσπαθούσε να βλάψει και να διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου... εκμεταλλευόμενο τις συνθήκες στην περιοχή».

Το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο -στο οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο- συνοδεύθηκε στις νότιες ακτές του Ιράν και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δείτε την τελευταία τοποθεσία του πετρελαιοφόρου (μαύρος κύκλος), σύμφωνα με χάρτη του Marine Traffic:

Ομάν

Η κατάληψη του πλοίου σημειώνεται αφότου οι ΗΠΑ και ιρανικές δυνάμεις συγκρούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ, που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν.

Το Ιράν έχει κλείσει τον στενό θαλάσσιο δίαυλο, απ' όπου διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των πετρελαϊκών ροών παγκοσμίως πριν από τον πόλεμο που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

