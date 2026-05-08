Ρούμπιο: «Αναμένω την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση μέσα στην ημέρα»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι αναμένει την απάντηση του Ιράν στις αμερικανικές προτάσεις για τη διευθέτηση της σύγκρουσης μέσα στην ημέρα.

«Αναμένουμε απάντηση από την πλευρά τους μέσα στην ημέρα… Ειλικρινά ελπίζω ότι θα είναι μια σοβαρή προσφορά», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά την διάρκεια επίσκεψής του στη Ρώμη.

Περίπου μιάμιση ώρα διήρκησε η συνάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι.

Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, «η συνάντηση διεξήχθη σε φιλική ατμόσφαιρα και συζητήθηκε, κυρίως, η κατάσταση στο Ιράν, η δυνατότητα ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, η κατάσταση στο Λίβανο, όπως και η αναγκαία σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου».

«Η Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, επίσης, στην σημασία της διατλαντικής συμμαχίας, λαμβάνοντας υπόψη -πάντα- την προστασία του εθνικού συμφέροντος της Ιταλίας», πρόσθεσε η Rai.