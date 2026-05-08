ΜΜΕ του Ιράν: Σποραδικές συγκρούσεις αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων

Πλοία βρίσκονται αγκυροβολημένα στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026.

Snapshot Το ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ ιρανικών και αμερικανικών δυνάμεων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Εκρήξεις καταγράφηκαν στην περιοχή Σιρίκ, στη νότια επαρχία Ορμοζγκάν, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια τους.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις σε άδεια δεξαμενόπλοια που προσπάθησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Η Τεχεράνη εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης και θα ανακοινώσει την απόφασή της σύντομα.

Το Ιράν βρίσκεται θεωρητικά σε κατάσταση κατάπαυσης του πυρός, αλλά δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Snapshot powered by AI

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ανέφερε ότι «σποραδικές συγκρούσεις» μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και αμερικανικών πολεμικών πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ είχαν ξεκινήσει λίγες ώρες νωρίτερα.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε την Παρασκευή ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή του Σιρίκ, στη νότια επαρχία Ορμοζγκάν του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία των εκρήξεων. Ταυτόχρονα δημοσιογράφος του Fox News δήλωσε την Παρασκευή ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιθέσεις και χτύπησε αρκετά άδεια δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

F-35 σταθμευμένο σε αεροπλανοφόρο U.S. Central Command

Ιράν: Εξετάζουμε την πρόταση των ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί τελική απόφαση.

«Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση και μόλις καταλήξουμε σε τελικό συμπέρασμα, σίγουρα θα το ανακοινώσουμε», δήλωσε ο Μπαγκάι στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Αναφερόμενος στις ανταλλαγές πυρών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Μπαγκάι τόνισε ότι το Ιράν παρέμενε «θεωρητικά σε κατάσταση κατάπαυσης του πυρός». Πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις και θα ανταποκρίνονταν «με όλη τους τη δύναμη σε οποιαδήποτε επιθετικότητα ή τυχοδιωκτισμό».

