Ιρανικά ΜΜΕ: Εκρήξεις στη Σιρίκ κοντά στα Στενά του Ορμούζ

ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ – 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Δορυφορική εικόνα από τα Στενά του Ορμούζ, του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με την Αραβική Θάλασσα. Το κρίσιμο αυτό ενεργειακό πέρασμα διακινεί σχεδόν το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 25% των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου. Μεταξύ των βασικών εξαγωγέων που χρησιμοποιούν τα Στενά περιλαμβάνονται η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. (Φωτογραφία: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025)

Snapshot Στην περιοχή Σιρίκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σημειώθηκαν εκρήξεις χωρίς να έχουν διευκρινιστεί τα αίτιά τους.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις σε άδεια δεξαμενόπλοια που προσπάθησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης και δεν έχει λάβει τελική απόφαση.

Το Ιράν δηλώνει ότι παραμένει θεωρητικά σε κατάσταση κατάπαυσης του πυρός αλλά είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε επιθετικότητα.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε την Παρασκευή ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή του Σιρίκ, στη νότια επαρχία Ορμοζγκάν του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία των εκρήξεων. Ταυτόχρονα δημοσιογράφος του Fox News δήλωσε την Παρασκευή ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιθέσεις και χτύπησε αρκετά άδεια δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

F-35 σταθμευμένο σε αεροπλανοφόρο U.S. Central Command

Ιράν: Εξετάζουμε την πρόταση των ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης και θα ανακοινώσει τη θέση της μόλις ληφθεί τελική απόφαση.

«Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση και μόλις καταλήξουμε σε τελικό συμπέρασμα, σίγουρα θα το ανακοινώσουμε», δήλωσε ο Μπαγκάι στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Αναφερόμενος στις ανταλλαγές πυρών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Μπαγκάι τόνισε ότι το Ιράν παρέμενε «θεωρητικά σε κατάσταση κατάπαυσης του πυρός». Πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας παρακολουθούσαν στενά τις εξελίξεις και θα ανταποκρίνονταν «με όλη τους τη δύναμη σε οποιαδήποτε επιθετικότητα ή τυχοδιωκτισμό».

